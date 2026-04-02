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發錢了！澎湖湖西鄉宣布每人發5000元　新生兒也能領

▲新台幣，鈔票，錢幣。（圖／路透社）

▲全鄉約1萬6000名居民受惠，整體經費超過8000萬元。（示意圖／路透社）

記者曾羿翔／綜合報導

為刺激地方消費並帶動產業與觀光發展，澎湖縣湖西鄉公所宣布，將自4月24日起發放振興經濟禮金，每人新台幣5000元，預計全鄉約1萬6000名居民受惠，整體經費超過8000萬元。鄉公所盼藉此提升民間消費動能，協助地方經濟穩定成長。

申領資格明確　新生兒亦納入
此次發放對象為今年3月29日當日設籍於湖西鄉的居民，包括當日前出生的新生兒，只要在6月30日前完成設籍，且父或母一方於基準日設籍於當地，即符合領取資格，每人可領5000元。

發放時程公布　逾期不再補發
禮金將於4月24日上午9時起，由各村辦公處於上班時間發放，並於4月25日、26日加開服務時段。領取期限至6月30日下午5時止，若逾期未領，將視同放棄資格，不另行補發。

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鄉長說明用意　盼共度經濟挑戰
湖西鄉長陳振中表示，此次發放振興禮金，主要希望活絡地方消費市場，並帶動觀光與產業發展，期盼與鄉民攜手面對當前經濟挑戰，維持整體發展動能。

各鄉市作法不同　湖西屬適度加碼
澎湖縣轄內各鄉市在中央普發現金政策後，多有加碼措施，例如白沙鄉與七美鄉各發1萬元、望安鄉更達1萬5000元；西嶼鄉則以教育補助與長者禮金形式發放。相較之下，湖西鄉此次發放5000元，屬於適度規模；而馬公市則因財政負擔考量，未推出額外發放方案。

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