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台人「結帳1習慣」超級強　出國就慘了！苦主：千萬別用

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲消費425元，拿1025元的話，台灣店員都會馬上反應找600元整數。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

台人超強付帳法！一名網友表示，台灣人常用「湊整付款法」，像425元會給525元，直接找回整鈔避免零錢，但他到南韓、日本、泰國、澳洲使用時，店員卻常反應不過來，甚至把錢退回來，讓他驚呼這根本是台灣人限定技能。文章曝光後，有苦主哀號，「不能在歐洲這樣付錢！會以為是小費！」

「這個台灣人普遍技能蠻屌的！」一名網友在Threads分享，台灣人有一種特有付款方式，例如花費425元，會給店家525元，或是拿1025元找整張鈔票，目的就是減少零錢累積，也讓錢包更整齊。久而久之，這種習慣幾乎成為不少台灣人的日常技能，甚至不用思考就能自然完成。

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不過，當原PO把這套方法帶到國外使用時，卻頻頻踢到鐵板。他表示，在南韓、日本、泰國甚至澳洲結帳時，只要多給零錢想「湊整」，店員常會愣住，甚至直接把多的錢退回來，認為他給錯金額。這讓他相當傻眼，也開始意識到，這種付款方式似乎並非全球通用。

文章曝光後，引發萬人笑虧，「在台灣店員還會問你，有5塊嗎？或者有25塊嗎」、「日本的話，印象裡能反應過來的，都印度人」、「有時會看手上的零錢，812元我給1007元，就是不要1元的」、「日本有一些觀光地區會，感覺是被影響了，但美國就完全不行，店員會覺得我數學不好」、「我在日本做了一整年的收銀，日本人一樣會拿525給你」。

苦主崩潰：歐洲誤當小費、菲律賓反而更多零錢

有苦主直呼，「千萬不能在歐洲這樣付錢！因為他們會以為是給他的小費，付了一次收到的教訓」、「第一次去菲律賓，也是想說給零錢，讓店員找整數，結果更多零錢」、「在濟州島用這招，結果店員臉超臭，還把錢先退回來才開始算，感覺好像我在刁難人家一樣」。

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