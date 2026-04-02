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兒童存股「平均6歲開戶」他羨慕炸　釣出一票家長：2歲30張0050

▲▼幼兒園,小班,重點。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

記者周亭瑋／綜合報導

券商龍頭元大證券最新統計，2025年12歲以下兒童開戶數，年增率驚人突破3成，且平均開戶年齡僅6歲。就有網友在Dcard感慨，身邊竟然有這麼多小孩在10歲前就開始存股，「早點開始滾複利，比長大才開始穩很多。」

元大證券統計：平均6歲就開戶　他發文喊羨慕

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根據元大證券最新統計，2025年12歲以下兒童開戶數，年增率突破3成，且平均開戶年齡僅6歲。事實上，這群小小股民並非6歲就開始看盤選股，背後多有父母在幫忙操盤，持股以0050為主，其次是高股息0056，另外台積電也擠進熱門存股範圍。

對此，網友在Dcard直呼，老實說滿驚訝的，原來現在已經有那麼多小孩，10歲以前就開始存股了，早點開始滾複利，比長大開始要穩很多，「我自己是出社會後才開始碰ETF，有時候真的會想，如果早個十年就好了，不過也只是這樣想想，現在才開始也還是比不開始好。」

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

「出社會才存股太晚？」　一票人嘆：人生的分水嶺是羊水

話題掀起熱烈討論，不少人回應，「人生的分水嶺就是羊水」、「現在還敢生小孩的都很有錢」、「以前的人留土地，現代人留股票」、「爸媽那代便宜買房，小孩這代趁早存股，我們是最慘的一代」、「以前的人也很少這種觀念啊，我也是很晚才開始存股的，老一輩的都玩個股，被下殺後，就認賠殺出，久了很多老人都說股票比賭博還更碰不得」、「小時候我爸媽也幫我把好幾年的紅包錢拿去存股，後來大學我問他，他說做生意缺錢拿去用了」。

另外，許多家長也現身說法，「我兒子兩歲，幫他買了30張0050，希望他長大有筆錢用」、「我兒子一出生就幫他買成長股」、「我女兒最近幫她買正二，但確實一出生就開好證券戶，因為小孩越早開始，時間是最好的紅利」。

券商優化未成年開戶　全台148據點搶攻親子商機

元大證券提到，這些兒童帳戶的投資策略，主要是定期定額加配息再投入，透過長時間讓複利慢慢發揮。為了因應這波強大的親子理財需求，也將持續優化未成年人開戶流程。雖然目前法律規定仍需家長陪同臨櫃辦理，但全台148個據點皆可處理相關業務。

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