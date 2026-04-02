美女主播蘇芷婕加入李四川團隊！曾是黃偉哲競總發言人

▲蘇芷婕加入李四川團隊。（圖／翻攝臉書／蘇芷婕）



記者柯振中／綜合報導

國民黨新北市長參選人李四川團隊傳新戰力加入，曾任電視台主播、政治線記者、台南市長黃偉哲競總發言人的蘇芷婕，傳出轉換跑道進入藍營陣營的消息。對此，有消息人士表示，蘇對新聞媒體、議題掌握度高，是適合擔任發言人的人選。

正妹主播助陣 李四川添戰力

據了解，今年29歲的蘇芷婕曾是成功大學政治系的學生，2018年民進黨台南市長初選期間曾在黃偉哲團隊工作，由於外型亮眼、台風穩健及口條清晰等條件，被選為競選總部發言人，是黃偉哲打贏市長選戰的功臣之一。

蘇芷婕畢業以後，到媒體業擔任政治線記者，並且順利坐上主播台。如今加入李四川的團隊，在新北市激烈的選戰當中，無疑是一大助力。

昔日雇主開砲 轟：假面發言人

不過，蘇芷婕2019年間替民進黨立委郭國文團隊衝刺補選時，曾控訴對方薪水僅給22K，以及不按勞基法等等，引起許多風波。因此如今蘇芷婕傳出加入李四川團隊的消息，郭的妻子湯靜雯便在臉書上砲轟，當初丈夫補選最艱困時，蘇三度消失，經過詢問才知道人都在台北。

▼蘇芷婕加入李四川團隊。（圖／翻攝臉書／蘇芷婕）



雙方矛盾之所以會爆發，是因為某天丈夫要跟蘇討資料，但因為對方無法立即提供而生氣。於是她請蘇傳訊向丈夫道歉，不過丈夫直到深夜都沒有已讀，隔日凌晨蘇便退出了群組。

不意外她投藍 郭妻狠酸李四川

由於當天北上的行程都在蘇的手中，蘇不但沒有交代、也不接電話，後續的工作、捐款及設備等事項也未交接，直接人間蒸發。因此，湯靜雯才宣布，蘇不再與團隊有關，而在宣布以前就已將月薪、加給都給了對方。

湯靜雯指控，蘇大三期間透過教師尋求實習機會，她因看對方單親、態度也積極，於是給了全職薪水來鼓勵，也讓蘇到市長團隊歷練，並且由自己支薪，「她生病我照顧她，買衣服給她，鼓勵她出國深造，我贊助她。」

對於此次蘇芷婕加入李四川團隊，湯靜雯坦言「沒有多大意外」，畢竟4年前就傳出蘇想到蔣萬安團隊的消息。而她最後也揶揄，「恭喜李四川在許多負面事件當中，又找了假面發言人助力」，同時也祝福民進黨新北市長參選人蘇巧慧高票當選，「我覺得道歉不難，我認真的為自己做錯的事，誠心道歉過！」