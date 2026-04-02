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清明首波車潮湧現「局部路段龜速」　明國道最塞防10地雷

▲▼ 20200216國道車潮 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲清明連假首日國道有10大易塞路段。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

清明連假明天(3日)開跑，今下午4時過後湧現車潮，包括國1南下湖口到新竹、國5南下石碇到坪林等路段塞車。明天則是交通量最大的一天，國道有10大易塞路段，南下車潮大多凌晨5時天未亮就會出現，國5南下路段則預估連塞12小時。

今日為清明節連續假期前1天上班日，西部國道路網於下午4時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向內湖至圓山、機場系統至中壢、湖口至新竹、安定至永康；國3南向安坑至土城；國5南向石碇至坪林，迄今尚未紓解。

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明日(4/3) 為清明節連假首日，高公局預估，國道交通量為123百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判明天國道將有10處重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於5時前或12時後出發；國5南向用路人建議於5時前或17時後出發，避開塞車時段。

▲▼115年清明節連假國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

▲115年清明節連假國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

明天國道疏導措施，包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉、6-12時西部國道南向高乘載，單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工。

高公局表示，清明連假期間，高公局與公路局攜手合作，成立「公路聯合疏運中心」，共同監控連假路況並即時協調應變，同時高公局於今日的國道路況預報，增加宣導省道及快速公路疏導訊息，跨機關合作整合交通資訊。

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