明晚中部以北水氣增　清明連假2鋒面接力「全台有雨」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天晚間鋒面接近，中部以北降雨機率增加，周六全台有雨，台南以北要留意較大雨勢，北台灣高溫略為下降，下周日至周一雨勢趨緩，各地仍有降雨機率。下周二另一道鋒面影響，雨勢再度明顯。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天晚間至明天清晨有一波水氣，中部以北有零星降雨，明天白天各地多雲到晴，午後北部及其他山區有零星短暫雷陣雨，入夜鋒面接近，中部以北有零星短暫陣雨。周六鋒面影響，降雨由北往南擴散，台南以北有局部大雨機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃恩鴻指出，下周日鋒面減弱，水氣仍多，中部以北、宜花地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫陣雨。下周一另一道鋒面建立，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

他表示，下周二鋒面南下，中部以北、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，其他地區為局部短暫陣雨或雷雨。下周三鋒面減弱，中部以北、宜蘭仍有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨，預計天氣要到下周四才會轉為穩定。

溫度方面，他指出，周六及下周二雨勢較明顯期間，中部以北、宜花高溫降為24至26度，南部及台東27至30度，低溫則都是20至22度。下周日及周三降雨空檔期間，溫度回升，北部及宜花高溫25至26度，中部27至29度，南部約30度。

另外，黃恩鴻也說，明、後天及下周一金門及馬祖有霧及低雲，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）