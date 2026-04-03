養老鼠咬布袋！老闆好心收留員工一家人　反遭偷拍私密片勒索9萬

▲老闆好心收留員工一家人，反遭偷拍私密片勒索。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台南市一名老闆阿雄（化名）聘雇男子阿力（化名）擔任員工，期間無償借出一處房屋讓阿力一家人居住，怎料阿力加裝監視器以後，拍下了老闆的私密片，並且以此要脅支付9萬元。台南地院一審判阿力10個月有期徒刑、民事的部分判賠35萬元。

好心收留 監視器竟錄下「激戰」

根據判決書內容，阿雄2022年11月間聘雇阿力擔任員工，並且無償出借位在台南市的房屋給阿力一家人居住，而阿力則在該處安裝監視器。

2023年8月間，由於孩子的物品遺失，阿力瀏覽監視器存檔找尋，意外發現阿雄在客廳與他人發生性行為，於是便開口恐嚇對方，手上握有私密影片，除非給予9萬元才會交出原檔，否則會直接散布出去。

勒索9萬 老闆活在恐懼中

阿雄受到恐嚇後心生畏懼，透過他人將這筆款項交付給阿力，並且成功取回記憶卡。後續阿雄提出告訴，指控阿力恐嚇取財，不但害他損失9萬元，身心也因此大受打擊、生活在恐懼之中，因此還另外提出附帶民事賠償，求償200萬元。

代價出爐 判刑10月再賠35萬

案件經過審理，阿力被依照恐嚇取財罪判處10個月有期徒刑。至於民事的部分，阿力雖然坦承犯行，也願意歸還9萬元，但認為200萬元過高，希望法官能夠予以駁回。

台南地院民事庭法官經過審酌，衡量雙方的社會地位、經濟情況後，判阿力須賠35萬元，全案仍可上訴。