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10天3起規模7強震「不尋常」！郭鎧紋警告：恐是更大地震前兆

記者劉邠如／台北報導

「這確實太不尋常了！」中央氣象局地震預報中心前主任郭鎧紋語氣明顯轉為嚴肅。他直言，短時間內接連出現多起規模7以上地震，「我們要特別擔心，未來是不是會有規模8的地震」，甚至不排除正處於大型地震發生前的前震階段。

今（3）日清晨，摩洛加海發生規模7.4強震，並引發海嘯警報。郭鎧紋指出，「今天4月3日在清晨，在摩洛加海發生一個規模7.4的強震，而且還引發了海嘯的警報。」他進一步說明，「規模7.4的地震，釋放了大概64顆原子彈的能量，是今年第二大的地震。」

不過，比起單一強震，更讓他憂心的是近期地震活動的密集程度。「從今年3月24日起，到現在不到10天，就發生3起規模7以上的地震，這個是遠高於平均值。」他強調，「我們過去長期的平均，大概是每30天發生1起規模7的地震，這樣子的確就是太頻繁了。」根據統計，這段期間內的3起規模7以上地震，分別為3月24日南太平洋地區規模7以上地震、3月28日印尼附近海域規模7以上地震，以及今（4月3日）摩洛加海規模7.4強震。

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郭鎧紋也以過去經驗提醒，這樣的「頻繁地震期」，往往可能隱含更大風險。「過去在2025年勘察加半島發生規模8.8的地震之前，也有類似的情況，它在發生規模8.8的地震之前，也連續有3起規模7以上的地震。」他直言，「所以我們要特別擔心，未來是不是會有規模8的地震。」

他也特別提到歷史案例，提醒外界不要低估「前震」的可能性，如東日本大地震發生前，其實已經出現規模7以上地震，當時多被當成主震，但事後才確認那其實是前震。

在區域觀察上，郭鎧紋指出今年的強震分布具有明顯集中現象。「另外為什麼說我們要注意澳洲板塊的北邊，因為我們看今年有發生4起規模7的地震，通通都是在澳洲板塊的北邊。」他認為，這樣的聚集現象不尋常，值得持續追蹤。

他也進一步說明強震發生位置與過去案例的關聯性。「過去在堪察加半島發生規模7的地震，主要就是在阿留申海溝、堪察加半島附近，就是說規模8的位置，所產生的位置，可能跟它之前的這幾個規模7的地震是有關的。」

整體而言，郭鎧紋提醒，當地震活動在短時間內異常升高，往往代表地殼能量正在累積與重新分配。「這樣子的確就是太頻繁了」，不僅是統計上的異常，更可能是大型地震來臨前的重要訊號。

他呼籲，雖然地震無法精準預測，但從歷史與數據來看，「我們要特別擔心」，也必須提高警覺，無論政府或民眾，都應提前做好防災準備，以因應可能出現的更大規模地震風險。

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