英法帶頭！40國緊急磋商重開荷莫茲海峽

▲英國外交大臣庫柏痛批伊朗「綁架全球經濟」，急邀40國聯手重開荷姆茲海峽。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

全球能源危機再升級！針對伊朗封鎖關鍵航道荷莫茲海峽，英國政府2日號召約40個國家召開緊急視訊會議，商討如何採取聯合行動重開水道。英國外交大臣庫柏(Yvette Cooper)痛批，伊朗封鎖行為極度「魯莽」，簡直是把全球經濟當作人質。

根據路透社報導，荷莫茲海峽承載了全球約5分之1的石油消耗量，自2月下旬美以與伊朗開戰以來，該處已陷入實質癱瘓，導致國際油價與能源成本狂飆。面對嚴峻情勢，美國總統川普卻在週三晚間公開甩鍋，表示海峽安全應該由依賴石油的國家自己負責，甚至諷刺各國應該拿出「遲來的勇氣」，直接派兵把海峽「拿走並保護起來」。

雖然各國首領對川普的強硬發言感到無奈，但迫於能源漲價壓力，英法兩國已帶頭組建聯盟。法國武裝部隊發言人韋爾內(Guillaume Vernet)指出，目前行動還在初步階段，重點在於如何讓船東有信心恢復航行，並降低飆升的船隻保險溢價。他透露，下週英國將主辦一場軍事規劃人員會議，協調各國可提供的船艦、空中支援與情報共享能力。

不過，對於川普提出的「直接奪取」方案，法國總統馬克宏在南韓訪問時直接打臉，直言這是不切實際的選項。馬克宏警告，強行進入海峽會讓船隻完全暴露在伊朗革命衛隊的沿海火力與彈道飛彈威脅下，恐將引發更大規模的軍事災難。隨著下週軍事會議即將登場，這場「石油保衛戰」已成為2026年全球經濟最關鍵的戰場。