為擴大掌控會員數　士林農會前理事長假買賣、贈與農地遭判刑

▲北市士林區農會前理事長葉文忠假買賣農地4次過戶遭判刑6月。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

為擴大可掌控的農會會員人數，北市士林區農會前理事長葉文忠明知農地無實質買賣或贈與，仍以不實登記原因申辦移轉，致公務員登載不實。士林地院認定其犯使公務員登載不實罪4罪，各判2月，合併執行6月，均可易科罰金。

葉文忠曾任士林區農會第13、14屆理事長，檢方查出，他與洪男等人，明知依相關規定，須具一定面積農地並實際從事農業生產，方能取得農會會員資格，仍刻意透過人頭操作方式，增加符合入會條件的會員人數，以利掌控農會運作。

然而，葉先提供其名下位於士林區的新安段、平等段農地，分別於2020年7月間，以「買賣」名義，虛偽移轉登記至他人名下；其後再於2024年6月、7月間，將前述土地以「贈與」名義，分割移轉登記給多名由同案被告選定的人頭對象。實際上，相關土地並未發生真實交易，權狀也多由葉男集中保管，作為協助他人申請農會會員資格之用。

法院審理時，葉文忠坦承犯行。法官指出，地政機關辦理土地所有權移轉登記，僅就形式要件進行審查，對於實質上是否真正移轉，並無審認責任；行為人若明知登記原因不實，仍據以申請登記，使公務員依其申報內容登載於職務上所掌公文書，即已構成刑法第214條使公務員登載不實罪。

至於犯行評價，法官認，葉文忠本案共有4次使公務員登載不實的行為，犯意各別、行為互殊，應分論併罰；其中部分行為雖涉及一次申請多筆土地移轉，但因屬同一時間、地點的接續行為，依法僅成立接續犯1罪。

量刑方面，法官認，葉為擴大其可掌控的農會會員人數，刻意以不實原因辦理土地移轉登記，已損害地政機關對不動產管理資料的正確性，行為實非可取；但考量其犯後坦承犯行、態度尚可，且前案已執行完畢，檢方亦未主張累犯加重，最終量處各罪2月，並定應執行刑6月，均得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

法院並指出，本案係依刑事訴訟法規定，在被告表明願受科刑範圍內所為的簡易判決，依法被告不得上訴；若檢察官不服，仍得於判決送達翌日起20日內提起上訴。