北部3間新書店特色一次看！地下閱讀森林、單人座主打讓大人安靜

▲青鳥書店在桃園打造第13座實體書店「桃源 Bleu& Book」。（圖／青鳥提供）

實體書店經營艱難，不過依然有人選擇逆風開店，北部在2025下半年就有3間新書店亮相，包括桃園虎頭山下的「桃源 Bleu & Book」12月20日開幕；台北天母「金鳳書苑」主打「為大人的閱讀留一個安靜角落」，還有多個單人座，每季更換主題選書；台北大稻埕也有結合出版社經營的「民樂書坊」。

1、桃源 Bleu & Book

青鳥書店在桃園打造第13座實體書店「桃源 Bleu & Book」，選址於虎頭山下、南崁溪畔，位在城市與山林交界的地下空間。團隊希望在高度開發的都會日常中，為讀者留下一處能慢下來閱讀的場域。

書店以「桃源」為名，除了呼應「桃園」地名，也取材自《桃花源記》中「山有小口，髣髴若有光」的意象。讀者需順著階梯走入地下空間，暫時離開街道喧囂，轉入一處光線柔和、節奏放慢的閱讀環境，象徵從現實進入另一層精神空間。

▲「桃源 Bleu & Book」位在城市與山林交界的地下空間。（圖／青鳥提供）

● 選書主題與風格

「桃源 Bleu & Book」的選書聚焦自然生態與人文藝術，涵蓋進口藝術書、日文原文書與中文人文社科書籍。整體策畫以「ESCAPE」為主軸，並非逃離現實，而是透過閱讀，轉向對自然、歷史與自我記憶的重新理解。書架動線由自然書寫、設計與生活美學，一路延伸至文明史與思想書系，形成一條具有方向感的閱讀路徑。

▲書店以「桃源」為名，除了呼應「桃園」地名，也取材自《桃花源記》。（圖／青鳥提供）

● 空間設計與特色

書店入口設於一座銀色植栽花園之後，由花藝品牌 CNFlower 規畫，以層次豐富的植栽作為過渡，讓讀者在進入室內前先調整步伐與感官。植物、自然光與石材鋪面，共同構成進入閱讀空間前的緩衝地帶。

主閱讀區的設計靈感源自「作家的書房」，以凹字型書牆包覆座位，搭配金屬銀牆、自然石材與低色溫桌燈，營造被書籍與思想圍繞的安靜感。

▲主閱讀區的設計靈感源自「作家的書房」，以凹字型書牆包覆座位。（圖／青鳥提供）



空間內使用歐洲選品家具，刻意降低干擾元素，讓讀者能長時間停留閱讀。書店後段設有吧檯，提供咖啡、茶飲與夜間調酒，讓閱讀與日常生活自然銜接，不必急著離開。

桃源 Bleu & Book營業資訊

地址：桃園市桃園區民光東路81號B1

時間：每日10:00–19:00

2、金鳳書苑

▲台北天母新開「金鳳書苑」，取自創辦人母親之名。（圖／Facebook／金鳳書苑）

金鳳書苑於2025年下半年在台北天母開幕，店名「金鳳」取自創辦人母親之名，選址在充滿綠蔭的中山北路，希望為生活節奏較慢的社區，提供一個專注閱讀的空間，主打「為大人的閱讀留一個安靜角落」。

▲書店採策展式選書，每季更換一次主題，如同小型展覽。（圖／Facebook／金鳳書苑）

● 選書主題與風格

書店採策展式選書，每三個月更換一次主題，如同小型展覽。首季主題選擇「死亡」，從歷史、文化到心理學角度切入，選書涵蓋不同時代與地域，並刻意收藏出版超過3年的書籍，強調「書的價值不受年份限制」。

▲「金鳳書苑」主打「為大人的閱讀留一個安靜角落」，還有多個單人座。（圖／Facebook／金鳳書苑）

● 空間與服務特色

店內幾乎全為單人座位，不設多人桌，鼓勵安靜閱讀。部分書籍不販售，僅供店內閱讀，搭配策展主題定期更新。採入場費制，可折抵茶飲或書籍，主打台灣茶，讓閱讀成為一段被時間框住的專注體驗。

「金鳳書苑」營業資訊

地址：台北市士林區中山北路七段69號

時間：周二至周日10:00–20:00（週一公休）

入場費：約260元（可折抵）

3、民樂書坊

▲民樂書坊位於台北大稻埕，由老字號出版社「允晨文化」開設。（圖／Facebook／民樂書坊）

民樂書坊位於台北大稻埕，由老字號出版社「允晨文化」開設，於2025年10月21日正式開幕，是出版社成立40多年後，首次以實體書店形式進入城市街區。書店位於大稻埕民樂街，正對公園，延續創辦人與城北的生命記憶。

▲書店初期以允晨文化出版品為核心，完整呈現各書系脈絡。（圖／Facebook／民樂書坊）

● 選書主題與風格

書店初期以允晨文化出版品為核心，完整呈現各書系脈絡，讓讀者一次看見出版社多年累積的文本樣貌，並陸續與印刻、聯合文學、心靈工坊等出版社合作策畫主題書展。書牆一側是文學書籍，另一側則陳列店主收藏的經典電影海報，形成文學與影像交錯的閱讀場景。

▲民樂書坊也規劃辦新書分享會、藝文講座、小型畫展、表演等活動。（圖／Facebook／民樂書坊）

● 經營特色

書坊被定位為「文化基地」，希望讓編輯、作者、讀者在現場直接交流，而非只停留在紙本出版。空間不大，但強調長時間閱讀與對話，也規劃辦新書分享會、藝文講座、小型畫展、表演等活動，希望成為社區書房，帶來新的火花。

「民樂書坊」營業資訊

地址：台北市大同區民樂街153號1樓

時間：周二至周六11:00–18:00

低消：一杯飲品