生活用品3萬元AA　女友事後提「信用卡回饋平分」他愣了！網喊合理

記者施怡妏／綜合報導

各家信用卡在不同通路推出多元優惠回饋，吸引許多精打細算的小資族，依自身消費習慣挑選最合適的信用卡，以累積現金或點數回饋。有男網友指出，與女友計畫共同購買3萬元的商品，雙方已協議各出一半，之後要繳卡費時，女友提把信用卡回饋算進去一起平分，讓他很錯愕，貼文掀起熱論。

男網友在Dcard發文，近期與女友共同購買3萬元商品，兩人說好各自負擔一半費用，原本打算用女友的信用卡付款，但考慮到他的信用卡回饋較高，便由他負責刷卡。

事後女友在繳款時提出，希望將信用卡回饋也納入分攤。原PO坦言，當下雖然有點猶豫，最終仍選擇同意，「畢竟不想因為這件事情跟她吵，想請問一般大家在刷比較大筆金額時，真的會跟另一半平分回饋嗎？」

貼文一出，網友紛紛表示，「回饋才幾百元，我個人是不在乎那點小錢」、「兩邊都覺得OK就沒事，但只要有一個覺得不舒服你們價值觀就是不一樣」、「我的話不會去計較這種小事，因為男友跟我也是沒那麼計較，要看你們平常付錢是什麼模式」。

但有網友認為回饋平分很合理，「她本來應該也是因為想拿回饋所以要自己先刷，但你說了因為你回饋比較高讓你刷，所以回饋這件事一開始就被納進去考慮了，她事後提出要平分也不難理解」、「你當初不計較直接讓她刷不就好了？你計較她當然也計較」、「如果不在意回饋就讓她刷啊，如果你也在意的話，刷高的去平分蠻合理的，不然刷你的幹嘛？你後續還覺得為什麼要平分，蠻搞笑的。」

事後，原PO透露，雙方平常相處融洽，大部分吃飯大多由他付錢，「才會想說才一頓飯的錢，承認確實有計較的心理因素」，感謝大家的留言建議，會選擇讓女友開心的處理方式。