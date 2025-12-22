陸央行推出「失信人」解套方案　積極還款人「信貸黑歷史」將隱藏

▲大陸央行推出積極還款人的「信貸黑歷史」隱藏方案。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）今（22）日公佈最新徵信政策調整，面向過去曾出現小額逾期、但已積極清償債務的個人，推出一次性信用修復機制。政策涵蓋2020年至2025年間、單筆不超過1萬元（人民幣，下同）的信貸逾期紀錄，符合條件者在特定期限內還清欠款後，相關「信貸黑歷史」將不再於徵信系統中顯示。

《央視新聞》報導，今天（22日），中國人民銀行發佈通知，實施一次性信用修復政策，支持信用受損但積極還款的個人高效便捷重塑信用。

對於2020年1月1日至2025年12月31日期間，單筆金額不超過10000元人民幣的個人逾期信息，個人於2026年3月31日（含）前足額償還逾期債務的，金融信用信息基礎數據庫將不予展示。其中，（一）個人於2025年11月30日（含）前足額償還逾期債務的，金融信用信息基礎數據庫自2026年1月1日起不予展示相關逾期信息；（二）個人於2025年12月1日至2026年3月31日之間足額償還逾期債務的，金融信用信息基礎數據庫於次月月底前不予展示相關逾期信息。一次性信用修復政策不區分金融機構和業務類型，也不限制筆數。

大陸央行說明稱，一次性信用修復政策僅適用於個人徵信系統中所展示的信貸逾期資訊，且須同時符合「時間區間」、「金額上限」與「全額清償」三條件。

在執行方式上，該政策採取「免申即享」機制，當事人無須向銀行或徵信機構提出申請，也不必提供任何證明文件，相關作業將由大陸央行徵信系統自動識別並統一處理。

大陸央行強調，該政策不收取任何費用，凡以「信用修復」名義索取金錢或個資者，均屬詐騙行為，民眾可向人民銀行分支機構或公安機關檢舉。

政策實施後，符合條件的逾期資訊，將在個人信用報告中出現明確變化，包括「還款狀態」由逾期調整為正常，「逾期金額」由1萬元以下的非零數值調整為「0」，並同步反映於「資訊概要」與「信貸交易資訊明細」欄位。具體生效時間，則依實際還款日期分為2026年1月1日起或還清後次月底前完成更新。