【廣編】泰嘉「聖誕嘉年華」社區野餐聯歡會　台南九份子聯銷中心登場

▲泰嘉精彩規劃「聖誕嘉年華」活動，一起相聚在「泰嘉九份子聯銷中心」的開闊綠地上，共享專屬於泰嘉住戶的冬日家時光。

圖、文／泰嘉開發提供

歲末節慶溫暖相聚，泰嘉開發攜手「水舞川╳水雲川╳水岸青╳水律川╳水晴川」等九份子築城系列社區，將於12/20聯合舉辦「聖誕嘉年華 野餐聯歡會」，一起相聚在「泰嘉九份子聯銷中心」的開闊綠地上，並結合豐富活動與禮品，共享專屬於泰嘉住戶的冬日家時光。

整體活動內容，泰嘉精彩規劃「美食╳音樂╳市集╳摸彩」，並串聯聖誕樹點燈、文青音樂演唱、聖誕老公公折氣球等儀式感、氛圍感拉滿滿的美好互動。加上社區之間自主發起、交流的「惜物市集」，讓挖寶樂趣、循環互利一舉兩得。

更有重頭戲大收獎、大摸彩！泰嘉這次特別準備iPhone 17 Pro等超夯3C或家電好禮，就是要泰嘉住戶好吃、好玩又好拿。另外，凡報名參加當日野餐活動的泰嘉住戶貴賓，即可免費領取「精選美食餐盒」，以及鼓勵家庭親近自然、享受悠閒，還加碼準備「限定野餐墊」200份。

活動時間為12月20日（六）下午14:00至17:30，誠摯邀請泰嘉住戶貴賓即刻報名(06-2802333)，共聚九份子聯銷中心，一同為2025年畫下最溫暖的年末記憶。