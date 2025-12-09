全國首創桃園「行動電腦斷層（CT）醫療車」正式啟動　縮短城鄉醫療差距、推動健康平權新里程





▲全國首創桃園「行動電腦斷層（CT）醫療車」正式啟動 。（圖／桃園市政府，下同）

記者陳弘修／綜合報導

桃園市政府推動的「全國首創行動 CT 醫療車」今年10月31日正式啟動，成為全國首輛合法上路並具備放射線檢查功能的專業醫療車輛。桃園市政府表示，醫療車從設計、製造到通過中央審查，歷經多次測試與跨單位合作，象徵桃園在智慧醫療、偏鄉健康照護及公共衛生推動上邁入新里程，也落實「醫療走出去、市民更健康」的重要目標。

對此，張善政市長指出，桃園自112年推動擴大低劑量肺癌篩檢以來，已服務逾6萬人，是全國少見的城市規模肺癌篩檢案例，同時更邀請臺大研究團隊協助分析本市肺癌風險分布，為公共衛生政策提供重要基礎。行動 CT 醫療車啟動後，將深入社區、山區與高風險職場等醫療資源較不足地區，讓市民不必遠赴大醫院，即可在住家附近完成胸腔影像檢查，補強偏鄉就醫缺口。

桃園市政府衛生局表示，行動 CT 醫療車由善心人士捐贈 6,000 萬元，並由市府攜手西門子醫療、神耀科技及亞東醫院跨域合作完成，象徵公私協力推動智慧醫療的重要里程碑。醫療車採用醫院等級影像設備，並配置無障礙升降平台及受檢者友善設計等貼心服務，讓高齡與行動不便者能安心受檢。未來巡迴服務將優先支援桃園市低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢計畫，並搭配衛教諮詢與健康評估，協助社區完整掌握健康風險。

此外，桃園市政府也強調，推動智慧醫療與強化基層照護是城市健康政策的重要方向，感謝醫護團隊及合作單位長期投入第一線服務。未來市府將持續提升公共健康量能，打造更便利、安心與具韌性的健康城市。