不留太多遺產！90歲伯「靠1檔ETF」爽領48萬股息　網驚：頭腦真好

▲阿伯季領48萬元股利。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「不敗教主」陳重銘分享，近90歲阿伯早在00878發行時砸重金買1000張，再靠股利買進200張，這次12月12日配息可領48萬元。而阿伯本尊直呼，他不用留太多遺產，穩定領息就夠用，陳重銘也稱「張數多就會迷人」。文章引發網友驚嘆「這就是複利的威力」、「成本低才是王道啊」。

陳重銘在臉書表示，一名許姓阿伯在00878（國泰永續高股息）發行時，就一口氣認購1000張，後來靠股利又買進200張，儘管之後沒有繼續加碼，近90歲的阿伯光是1200張就能季領48萬元股利。

事實上，阿伯的子女也很成材，他也不需留太多遺產，簡單認為ETF穩定領息就夠用了，而00878下次配息是在12月12日，第四季配息為0.4元，維持前一季水準，因此阿伯又能拿到48萬元股利。

對此，陳重銘也點頭認可這個想法，「高股息ETF可不可以存，當然是可以的，張數多就會迷人，只要你持續把股利買回，張數就會一暝大一寸！」

底下網友熱議，「量大真的可觀，趕緊存第一桶金，成長的關鍵，時間不會虧待你的」、「快90還那麼會理財，頭腦真好」、「這就是複利的威力，持續買進中」、「這樣子等於一個月領16萬」、「成本低才是王道啊」、「00878股息要繳稅嗎」。陳重銘點頭回應，「國稅局表示...都跑不掉！」

說到同樣也是季配的ETF，群益台灣精選高息（00919）近一次配息公告出爐，每股配0.54元，以公告日12月1日收盤價21.45元估計，換算年化報酬率超過10%，預計12月15日為最後買進日，12月16日除息，明年1月13日入帳。

財經專家指出，存高股息ETF有3大策略：1、投資具分散性 ；2、配息穩定 ；3、最重要是「便宜價位」逢低布局提升財富累積效率。由於00919目前的本益比為13.6倍，也遠低於台股整體本益比23.3倍，彰顯「入手甜甜價，配息高又穩」的特性。