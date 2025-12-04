「實搭1鞋款」幾乎每人有　她想回購傻眼了！網嘆：當年潮到不行

▲原PO回憶TOMS帆布鞋爆紅。（圖／翻攝TOMS官方粉專）



網搜小組／劉維榛報導

TOMS帆布鞋紅極一時，如今成為「時代的眼淚」。一名女網友直呼，她超愛TOMS銀亮片款式，最近心血來潮想再買一雙，發現沒有櫃位可買。文章曝光後，大票網友爆共鳴，「青春的眼淚」、「當年我很愛欸，買了3-4雙」、「好穿但鞋底滑，下雨容易摔倒」、「高中時很愛穿，不過腳會臭」。

一名女網友在Threads表示，以前有一款爆紅「TOMS帆布平底鞋」，不僅好看又實穿，尤其她最愛黑色、銀亮片的款式，最近想再回購其他款式，發現已經買不到了。對此，原PO求問哪裡還買得到，或是有替代的鞋款嗎？

底下網友熱議，「高一穿黑色亮片款，都覺得自己潮到不行」、「超好穿也很潮，但年紀大了就怕足底筋膜炎，無法穿太薄的鞋了」、「那時候skinny風格流行，配這個鞋剛好；現在的寬褲世代，配這種鞋...超難看」、「時代的眼淚，大概2007那時很紅」、「撤櫃部分原因是疫情，記得那時候去專櫃很多沒尺寸，員工說因為沒有船運到台灣」、「當年我很愛欸，買了3-4雙，有最愛銀亮片&蕾絲白，一雙1000元左右吧，好穿但沒有止滑，最後硬化，只好丟了」、「機場好像還買得到」、「我以前是Tom's的工讀生，時代的眼淚，後來好像都撤櫃了」。

留言串中，更釣出一票苦主分享，「台灣沒有專櫃了，好穿但鞋底滑，下雨容易摔倒」、「穿了腳很臭」、「穿過，因為不止滑跑步，從半高樓的樓梯飛下去，摔了個狗吃屎還掛急診」、「高中時很愛穿，不過腳會臭」、「穿完腳超臭，鞋底又滑，紅的時候真的人腳一雙」。

堪稱懶人鞋始祖TOMS，該品牌在2006年由洛杉磯起家，當時主打「買一雙捐一雙One for One」的慈善理念而廣受歡迎，據統計，2013年銷售額達到2.5億美元，隔年市值還衝高到6.25億美元。

也因為鞋款推銷太過成功，業者開始試圖多元化，陸續推出同樣社會意識的服飾、配飾、太陽眼鏡，甚至跨足咖啡產業。未料競爭對手開始模仿，推出以較低價、具有社會意識品牌形象的類似產品，導致Toms迅速殞落，公司最後被迫出售給債權人。