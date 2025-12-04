「私約二嫂」爆兄弟互打！高國豪否認外遇坦承：有過不當聯繫

▲高國豪與二嫂風波因鬥毆案再被掀起。（翻攝自高國豪IG)

圖文／鏡週刊

高國豪去年因遭爆料與二哥的妻子關係曖昧，引發「二嫂風波」，事件迅速在網路和籃球圈掀起巨大震撼。風波起於高國豪與二嫂之間疑似有過度私下聯繫，甚至被形容「界線不清」。消息曝光後立即引起外界議論，並讓高家家庭關係急速緊繃。

事件曝光後，高國豪起初保持沉默，隨後透過律師與妻子共同發出聲明，表示兩人之間並無外界臆測的關係，強調「不當聯繫確實存在，但並非外遇」，並承認自己過去缺乏分寸，願意為造成家族困擾致歉。他也強調當時仍年輕不成熟，如今已有家庭與孩子，希望事件不再被過度延伸。然而聲明發布後，外界討論仍未平息，甚至引發更多網友挖掘家族過往互動，使風波持續延燒。

據了解，事件之後，高國豪與二哥高國強的關係急速惡化，家庭內部也形成明顯分裂。家族氣氛在2024年底正式爆發，高家三兄弟在宜蘭蘇澳聚餐時發生激烈口角，從餐廳內一路爭吵到戶外，最終演變成推擠與毆打的衝突畫面。相關影片被路人拍下後流出，兄弟失控互毆的影像再次將「二嫂風波」推向新高峰，讓家務事完全公開化。



