國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南亞洪災釀逾1300死！印尼650人失蹤　斯里蘭卡、泰國遭重創

記者張方瑀／綜合報導

東南亞多國近日遭遇罕見豪雨襲擊，洪水與土石流全面淹沒城鎮，造成至少1347人喪命，650人仍下落不明。印尼、斯里蘭卡與泰國成重災區，數十萬居民被迫撤離家園。

根據《美聯社》報導，印尼災情最嚴峻，蘇門答臘島多處道路遭沖毀、橋梁坍塌，救援行動屢屢受阻。印尼國家災害管理局透露，當地至少753人死亡、約650人失蹤，直升機與船隻持續投入搜尋，但惡劣天候讓救援難度大增。這起災害也是該國自2018年蘇拉威西地震海嘯造成超過4300人罹難以來，最致命的事件。

▲▼印尼蘇門答臘洪災。（圖／路透）

▲印尼蘇門答臘洪災。（圖／路透）

除了重大死傷，印尼北蘇門答臘的雨林更被洪流夾帶大量被砍伐的木材沖刷殆盡，林地滿目瘡痍，當地環團直指「失控開發與砍伐」恐使災害更加嚴重。

在西蘇門答臘，多名倖存者仍苦等親人消息，農民蘇特拉（Zahari Sutra）在洪水爆發後與5歲女兒抱樹過夜逃生，但妻子與兩個年幼女兒至今失聯，他含淚向救難隊尋求協助，「我唯一的祈願，就是找到我的家人。」

斯里蘭卡同樣傷亡慘重。當地災害管理中心指出，受「迪瓦氣旋」（Cyclone Ditwah）影響，全國已有410人死亡，尚有336人失蹤，多條道路被山崩阻斷，部分地區供水中斷，居民只能依賴瓶裝水與自然湧泉。

總統迪沙納亞克（Anura Kumara Dissanayake）表示，這是近代最嚴重天災之一，死亡數字恐怕遠高於目前掌握的數據。

▲▼斯里蘭卡洪災。（圖／路透）

▲斯里蘭卡洪災。（圖／路透）

泰國南部則有181人罹難，災後清理工作已在街道與建築物內展開，影響人數超過390萬人。當局正努力恢復水電與交通設施，並啟動公共廚房與補助款發放機制，協助受災居民度過難關。

馬來西亞亦傳出3人死亡，北部大片地區淹水，約6000人撤離至緊急避難中心。

此外，災情引發巴基斯坦與印度再度爆發外交摩擦，雙方因人道救援物資軍機的領空許可問題互相指控。聯合國秘書長古特雷斯則對四國災民表達哀悼，並表示已準備協助後續救援。

12/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

