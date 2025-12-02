　
地方 地方焦點

嘉義女遇假軍官　解定存50萬投資虛擬幣遭攔阻

▲▼ 假交友真詐騙，軍官情人夢破碎，員警成功守護民眾財產 。（圖／竹崎分局提供）

▲假交友真詐騙，軍官情人夢破碎，員警成功守護民眾財產 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義一名郭姓女子於通訊軟體臉書上與一名陌生男子聊天，該男子自稱係欲退役軍官（亞特蘭大亞裔軍官），起初經常對被害人噓寒問暖，後因得知被害人係基督教徒，該男子便開始與被害人深入交談，後續雙方加LINE好友密集聊天。

▲▼ 假交友真詐騙，軍官情人夢破碎，員警成功守護民眾財產 。（圖／竹崎分局提供）

11月25日起，該男子便開始介紹被害人換錢投資比特幣，被害人受不了誘惑至竹崎京城銀行解除定存，並依照詐欺集團指示匯款新臺幣50萬元至指定金融帳戶（帳號尚未提供），欲購買比特幣虛擬貨幣，經竹崎京城銀行經理朱曼君及行員楊祖恩機警發現並通報，本聯合所所長郭訓良及警員蘇囿竹等2員立即前往了解，經比對該照片確認該男子真實身分等方式，讓被害人確信係遭詐欺無誤，並告知此為典型「假交友（投資詐財）」手法，請被害人切勿相信，成功阻詐新臺幣50萬元，郭女對警方即時阻詐表達感謝之意。

竹崎分局分局長吳誌權表示，警方對打擊詐騙集團是責無旁貸，這樣才能守護民眾財產，同時提醒民眾，詐騙手法日新月異，切勿聽從他人指示匯款或提供帳戶，以免受騙。警方呼籲，公務機關不會以各種名義要求民眾匯款，如有接到可疑電話，應立即撥打165反詐騙專線查證。

11/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

