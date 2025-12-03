　
國際

普丁會晤川普特使魏科夫、女婿庫許納　會談逾4小時

▲俄羅斯總統普丁與川普總統特使魏科夫（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與總統女婿庫許納（Jared Kushner），2日深夜在克里姆林宮與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會晤，雙方進行長達4小時以上的會談，尋求俄烏戰爭可能的終戰途徑。不過就在會談前，普丁才警告歐洲若與俄羅斯開戰將遭到「迅速擊敗」，並批評歐洲提出的建議「完全無法接受」。

川普數度宣示要結束俄烏戰爭，但先前在阿拉斯加與普丁的峰會、與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的會晤，都未能促成和平。上周流出的美方28點初版提案，被烏克蘭與歐洲批評向俄羅斯主張妥協，包括北約相關規範、烏軍兵力限制，以及默認俄方掌控約五分之一烏克蘭領土。歐洲隨後提出反方案；美國與烏克蘭日前在日內瓦表示，已完成「更新且更精煉」的和平框架。

普丁在克宮接見魏科夫與庫許納時面帶微笑，詢問兩人是否喜歡莫斯科，魏科夫形容在紅場周邊的散步「非常美麗」。克里姆林宮表示，會談持續至莫斯科午夜後仍未結束。川普稍早也在華府說，「我們的人正在俄羅斯，看能否讓局勢落幕。不容易，真是一團亂。」並稱目前戰爭每月造成2.5萬至3萬人傷亡。

▲魏科夫與總統女婿庫許納。（圖／達志影像／美聯社）

但普丁會前明確指控歐洲「站在戰爭的一邊」，指控歐洲提出的建議目的就是阻撓和平進程，「向俄羅斯提出完全不可能接受的要求」。他還警告，俄羅斯不願與歐洲開戰，但若歐洲挑起戰端，「結果將快到沒有對手能留下來談判」。

普丁威脅，將因烏克蘭使用無人機攻擊俄羅斯「影子艦隊」油輪，而封鎖烏國的海上通道。烏克蘭外交部長回應，普丁的談話顯示他根本就還沒打算要真正結束戰爭。

▲普丁。（圖／達志影像／美聯社）

俄軍目前控制逾19％烏克蘭領土，約11萬5600平方公里；雖然2025年推進速度是2022年以來最快，但俄羅斯仍無法攻下這個在歐美支持下抵抗近4年的鄰國。澤倫斯基在都柏林表示，一切將取決於莫斯科會談的內容，但他擔憂美國可能失去持續推動和平的意願，「不能有任何在烏克蘭背後進行的秘密談判」。

普丁近日宣稱，討論內容尚非草案，而是能成為日後協議基礎的提案。他強調，若烏方拒絕協議，俄軍將繼續推進並奪取更多土地。俄軍日前宣稱拿下重鎮紅軍城波克羅夫斯克（Pokrovsk），普丁稱此為關鍵勝利；但烏軍告訴路透，目前仍控制該市北部，並反擊俄軍在南側的布陣。

俄羅斯核心要求包括烏克蘭永不加入北約、限制烏軍規模、俄羅斯完全掌控頓巴斯（Donbas）地區，以及承認克里米亞（Crimea）、頓巴斯、札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫爾松（Kherson）等地的俄方統治權。

烏克蘭認為，接受這些條件形同投降，將使國家遲早再次陷落於俄羅斯之手。澤倫斯基重申，俄羅斯不應因發動戰爭而獲得任何獎賞，「這場帝國式擴張企圖如果成功，遲早威脅到北約成員國。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

