告別式同場上演復仇記！義子斷仇家雙腳筋　天道盟「內戰」醞釀中

記者邱中岳／台北報導

北市接連發生夜店大亨、黑幫大哥遭人伏擊砍殺，警方陸續逮捕涉案成員，其中天道盟大哥「黑狗」遭砍斷雙腳筋復仇，知情人士透露，「寶勝」義子在乾爹告別式時「辦事」，確實可能會讓黑狗不知「找誰討」，畢竟「寶勝」已經去了西方極樂世界 ，但這場「復仇記」仍引起警方高度重視，並嚴防江湖可能又會掀起一場腥風血雨的尋仇火併，正以「高規格」部署，嚴密注意兩派人馬動向。

警方調查，號稱「南萬華教父」的天道盟不倒會大哥高寶勝，在天道盟於監獄創立時，當時就在裡面擔任雜役，後來也加入天道盟，出獄後也返回萬華故鄉發展，在天道盟的地位相當崇高，近年來轉型，主要都在萬華地區從事建設工程事業。

▲天道盟元老寶勝癌逝，義子告別式當天「辦事」砍斷黑狗雙腳筋復仇。（圖／記者邱中岳翻攝）

高寶勝在10月中旬因為膽囊癌病逝，享年59歲，家屬1日舉辦告別式，但是在告別式過程中，卻發生昔日宿敵、綽號「黑狗」的天道盟賴姓大哥雙腳筋被砍斷，地點就在北市萬華區漢口街的一處停車場，20歲的徐姓刀手以及25歲的王姓共犯，則留在現場遭到警方逮捕。

20歲的徐姓刀手配合警方返回派出所，自稱為高寶勝的義子，而被的黑狗則因多年前，與寶勝處理青年公園、馬場町的土方工程發生衝突，當時寶勝因為吃虧，所以一直想找機會復仇，最後竟然在病亡後的告別式當天，由徐姓義子配合砍斷黑狗雙腳筋。

知情人士透露，寶勝癌逝由親友協助舉辦告別式，告別式當天再透過義子向黑狗復仇，就算劍指寶勝就是幕後教唆者，但人早已病逝，黑狗也無從追討，最後可能只有啞巴吃黃連了。

據了解，被砍斷雙腳筋的黑狗在天道盟也是輩分極高的大哥，曾經被影射參與綁架廖學廣事件的其中一人，並將廖學廣囚禁在狗籠之中，所以黑狗當時也是警方懷疑的嫌犯之一，警方擔心有進一步的火拼行為，所以也將對雙方人馬進行約制。