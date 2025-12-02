　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

告別式同場上演復仇記！義子斷仇家雙腳筋　天道盟「內戰」醞釀中

記者邱中岳／台北報導

北市接連發生夜店大亨、黑幫大哥遭人伏擊砍殺，警方陸續逮捕涉案成員，其中天道盟大哥「黑狗」遭砍斷雙腳筋復仇，知情人士透露，「寶勝」義子在乾爹告別式時「辦事」，確實可能會讓黑狗不知「找誰討」，畢竟「寶勝」已經去了西方極樂世界 ，但這場「復仇記」仍引起警方高度重視，並嚴防江湖可能又會掀起一場腥風血雨的尋仇火併，正以「高規格」部署，嚴密注意兩派人馬動向。

警方調查，號稱「南萬華教父」的天道盟不倒會大哥高寶勝，在天道盟於監獄創立時，當時就在裡面擔任雜役，後來也加入天道盟，出獄後也返回萬華故鄉發展，在天道盟的地位相當崇高，近年來轉型，主要都在萬華地區從事建設工程事業。

▲▼天道盟元老寶勝癌逝，義子告別式當天「辦事」砍殺黑狗復仇。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲天道盟元老寶勝癌逝，義子告別式當天「辦事」砍斷黑狗雙腳筋復仇。（圖／記者邱中岳翻攝）

高寶勝在10月中旬因為膽囊癌病逝，享年59歲，家屬1日舉辦告別式，但是在告別式過程中，卻發生昔日宿敵、綽號「黑狗」的天道盟賴姓大哥雙腳筋被砍斷，地點就在北市萬華區漢口街的一處停車場，20歲的徐姓刀手以及25歲的王姓共犯，則留在現場遭到警方逮捕。

20歲的徐姓刀手配合警方返回派出所，自稱為高寶勝的義子，而被的黑狗則因多年前，與寶勝處理青年公園、馬場町的土方工程發生衝突，當時寶勝因為吃虧，所以一直想找機會復仇，最後竟然在病亡後的告別式當天，由徐姓義子配合砍斷黑狗雙腳筋。

知情人士透露，寶勝癌逝由親友協助舉辦告別式，告別式當天再透過義子向黑狗復仇，就算劍指寶勝就是幕後教唆者，但人早已病逝，黑狗也無從追討，最後可能只有啞巴吃黃連了。

據了解，被砍斷雙腳筋的黑狗在天道盟也是輩分極高的大哥，曾經被影射參與綁架廖學廣事件的其中一人，並將廖學廣囚禁在狗籠之中，所以黑狗當時也是警方懷疑的嫌犯之一，警方擔心有進一步的火拼行為，所以也將對雙方人馬進行約制。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／攻城獅宣布　高國豪即刻自主停賽
快訊／本季最小流感死亡！　5歲童葉克膜救不回
高國豪妻發聲嘆「陷害要多久？」　曝：當天不是聚會
法官「極限減刑」救清潔員　律師：空前絕後
陳水扁預言「2026藍綠翻轉」　蔡正元認同：國民黨選情不樂觀
告別式上演復仇記！義子斷仇家雙腳筋　天道盟內戰醞釀中
快訊／高志綱爆婚外情　統一獅確認中：若違規最重開除
啦啦女神火辣受邀韓時尚大秀！　是「唯一台灣人」激動發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／三峽資源回收場紙板突起火！隔壁幼兒園急疏散205童

屏東男開車恍神「自撞路邊自小客」險衝進民宅　驚險畫面曝光

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮稱：男廁客滿了

台南湯德章公園驚見男「倒臥草地」離奇暴斃　死因待查

普發1萬剛下來就不見了！屏東男傻眼　真相曝光：前妻領走了

快訊／邊坡落石恐擴大！太平山緊急公告「休園1日」：遊客只出不進

國際船隊再擴大！東方風能簽挪威大型海纜船　14艘變19艘

32元電鍋惹5年重罪！法官「極限減刑」救清潔員　律師：空前絕後

製毒廠藏桃園民宅！「黑水」加工變喪屍煙彈　市價5千萬

告別式同場上演復仇記！義子斷仇家雙腳筋　天道盟「內戰」醞釀中

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

快訊／三峽資源回收場紙板突起火！隔壁幼兒園急疏散205童

屏東男開車恍神「自撞路邊自小客」險衝進民宅　驚險畫面曝光

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮稱：男廁客滿了

台南湯德章公園驚見男「倒臥草地」離奇暴斃　死因待查

普發1萬剛下來就不見了！屏東男傻眼　真相曝光：前妻領走了

快訊／邊坡落石恐擴大！太平山緊急公告「休園1日」：遊客只出不進

國際船隊再擴大！東方風能簽挪威大型海纜船　14艘變19艘

32元電鍋惹5年重罪！法官「極限減刑」救清潔員　律師：空前絕後

製毒廠藏桃園民宅！「黑水」加工變喪屍煙彈　市價5千萬

告別式同場上演復仇記！義子斷仇家雙腳筋　天道盟「內戰」醞釀中

快訊／高國豪3兄弟互毆事件　攻城獅宣布即刻自主停賽

前賽揚右投鮑爾離開橫濱DeNA　球團坦言無法進入續約階段

快訊／三峽資源回收場紙板突起火！隔壁幼兒園急疏散205童

屏東男開車恍神「自撞路邊自小客」險衝進民宅　驚險畫面曝光

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮稱：男廁客滿了

洋基讓他成自由球員　威廉斯3年15億轉戰大都會

拍八點檔撞靈異？　棚內燈光「像夜店狂閃」男星曝：沒人去開關

房仲單月零成交「還要付千元帶看費」　悲喊：不做了！

快訊／南韓坡州邊境「防空火砲」大爆炸　傷亡人數曝光

台南湯德章公園驚見男「倒臥草地」離奇暴斃　死因待查

【她非常生氣】大阪勝尾寺「愛台灣達摩陣」遭女子怒闖破壞...丈夫拉不住

社會熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

「私約二嫂」兄弟街頭互毆　高國豪IG被酸

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

她結婚一年偷吃嫩妹護理師！嬌妻見照片崩潰

人妻健身3個月懷孕了！深夜激戰教練　夫崩潰離婚

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

來台觀光首日就進警局！馬國男拍車牌秒爆衝突

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

8年前在校園被硬上　她鼓起勇氣告前任

更多熱門

相關新聞

天道盟「南萬華教父」告別式　警逮3人

天道盟「南萬華教父」告別式　警逮3人

黑幫天道盟不倒會角頭大哥「南萬華教父」高寶勝，日前因罹患膽囊癌而病逝，昨（1日）上午在板殯舉辦告別式，其他黑幫成員也都派人前往弔唁祭拜，警方派員到場盤查身份，查獲2名未成年少年及1名林姓通緝犯，訊後依法解送歸案或通知家長領回。沒想到中午告別式結束後，高寶勝昔日宿敵「黑狗」就在萬華漢口街停車場被人砍斷腳筋，警當場逮捕自稱高寶勝義子的徐姓男子，偵訊後依重傷害罪移送偵辦。

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

淡水墨鏡黑狗　遭網疑靠噱頭討賞

淡水墨鏡黑狗　遭網疑靠噱頭討賞

歐告咬爛鞋被罵　叼枕頭自我防禦

歐告咬爛鞋被罵　叼枕頭自我防禦

歐告散步踩出小梅花　還會補墨水

歐告散步踩出小梅花　還會補墨水

關鍵字：

寶勝黑狗義子

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面