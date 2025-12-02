　
生活

中國遊客赴日「護照套皮」偽裝台灣人　影片PO社群炸鍋

▲▼中國遊客赴日「護照套皮」偽裝台灣人　影片PO社群炸鍋。（圖／翻攝自Threads）

▲中國遊客赴日「護照套皮」偽裝台灣人，影片在社群上炸鍋。（圖／翻攝自Threads／sues_countrycottage）

記者柯沛辰／綜合報導

中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」發言，祭出一系列報復措施，中日民間對立情緒也上升。近日，有中國遊客為避免遭排擠，將護照套上「台灣護照套」，企圖偽裝身分。畫面被轉傳回台灣社群後，引發熱議。

有中國網友在社群分享，他網購了印有「中華民國」、「TAIWAN」的綠色護照包套，並將之套在中國護照上，以此赴日旅遊。另外，他還分享了淘寶上販售的日本護照套。

一名旅日僑胞看不下，將影片轉傳到Threads上痛批：「中國人，請不要用台灣人或日本人的護照套！」

許多網友看完紛紛留言：「來這招？沒觸法嗎」、「直接辱華了」、「哇，淘寶可以賣喔？」、「這算是回歸祖國（中華民國）了吧？畢竟1911年的比1949年的大」、「謝謝喜歡中華民國台灣的護照」、「反正海關看得懂中國和台灣的差別。這樣只是自取其辱」。

無獨有偶，南韓先前反中抗議活動也愈演愈烈，有台灣網友為避免受到波及，紛紛配戴「我是台灣人」徽章赴韓旅遊。當時照片也在韓國社群引起討論，讓部分韓國網友感到羞愧及丟臉，「除了極少數人外，韓國人不支持仇恨，非常抱歉。」

在 Threads 查看
 
11/30 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

