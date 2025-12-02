　
國際

輝達砸628億收購「矽智財龍頭」新思科技　收高4.85％

▲▼輝達向台積電下單30萬顆H20晶片。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝達。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

AI領導者輝達（NVIDIA）和全球矽智財（IP）巨頭新思科技（Synopsys）宣布，雙方將深化策略合作，共同探索人工智慧與數位孿生技術在工程設計中的潛力。消息曝光帶動股價走高，新思科技（SNPS）1日收高4.85％、或20.28美元，收438.29美元。

這項合作將聚焦輝達的CUDA加速運算、代理型與物理AI，以及Omniverse數位孿生技術，致力於突破傳統CPU計算的瓶頸，實現前所未有的模擬效率與規模。輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）表示，這次聯手不僅能重塑工程設計的方式，還將為工程師提供支持，助力他們打造未來的創新產品。而輝達為加速AI技術布局，已斥資20億美元（約628億新台幣）安，以每股414.79美元的價格購入新思普通股。

雙方指出，隨著半導體、航空航太、汽車等行業的設計需求日益複雜，過程中的成本與時間壓力也不斷增加。此次合作將充分結合輝達在AI與加速計算的技術優勢，與新思在工程解決方案上的深厚積累，幫助研發團隊以更低成本、更短時間完成高精度的設計與模擬，進一步推動智慧系統的誕生。

新思總裁兼執行長薩辛·加齊（Sassine Ghazi）強調，未來的工程挑戰要求更強大的技術整合與運算能力，而新思與輝達的合作正是為了迎接這一趨勢。他表示，這兩家公司將攜手重新定義工程設計的可能性，幫助全球的創新者更快、更高效地實現突破。兩位執行長也宣布，將於台灣時間晚間11點召開線上發布會，進一步解釋合作細節。

11/29 全台詐欺最新數據

輝達

