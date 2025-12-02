以色列軍事打擊　川普：不應該妨礙敘利亞發展

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今天透過社群平台「真實社群」（Truth Social）發聲，敦促以色列避免破壞敘利亞及其新政府的穩定。他特別強調，以色列應與敘利亞保持真誠的溝通，支持敘利亞努力打造繁榮的未來。川普的警告恰逢以色列部隊在敘利亞南部剛發起一場致命軍事行動。

川普在發文中表示，敘利亞現任總統艾哈邁德·夏拉（Ahmed al-Sharaa）上任後的表現令人滿意，並呼籲以色列停止任何可能影響敘國發展的行動。他指出，以色列應與敘利亞建立穩定的安全合作，並稱敘利亞有潛力成為繁榮且富裕的國家。川普的言論正值兩國緊張局勢升級之際，尤其是以軍於11月28日的行動中擊斃了13名敘利亞南部居民。

夏拉是自敘利亞在1946年獨立以來首位造訪白宮的敘國領導人。今年11月，他曾與川普會面，討論敘利亞與以色列的關係。夏拉在去年推翻長期執政的敘利亞前總統巴沙爾·阿薩德（Bashar al-Assad）後，開始致力於國家重建。川普則一直嘗試調解敘利亞與以色列的安全協議，希望促成兩國在地區穩定方面展開合作。

針對近來的軍事行動，川普在貼文中表示，以色列的攻擊已使兩國緊張局勢進一步加劇。他同時肯定夏拉的努力，稱其致力於促進敘利亞與以色列的長期和平。他重申，只有雙方共同努力才能確保未來的合作更加成功，並呼籲以色列謹慎行動，避免破壞該地區的穩定。