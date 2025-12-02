　
大陸 大陸焦點 特派現場

花百萬買「鴨子」遭女兒疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩　價值跌破眼鏡

一名大陸女子帶著父親以人民幣40萬元（約新台幣177萬元）購得的鴨形古物登台，希望專家鑑定其真偽。（圖／翻攝自微博）

▲女子帶著父親以人民幣40萬元購得的「鴨子」來鑒寶。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

近年收藏熱潮興起，各類鑑寶節目備受關注。在最近播出的一期《鑑寶》中，一名大陸女子帶著父親以人民幣40萬元（約新台幣177萬元）購得的鴨形古物登台，希望專家鑑定其真偽。她坦言，父親購入此物後家中經濟壓力大增，因此懷疑可能受騙。沒想到，最後的鑑定結果卻出乎所有人意料之外。

綜合陸媒報導，女子帶來的古物外形呈鴨子狀，外觀質地粗糙、做工樸拙，與一般精緻的古董相差甚遠，讓現場觀眾普遍質疑其真實性。女子本人坦言並不了解該物用途，只知其由父親視為珍品保存多年。

然而，節目中的鑑定專家在觀察後認為，該件物品並非玩物，而是一件罕見的古代香爐。專家指出，古人製作香爐時，常融入主人喜好或生肖元素，以此形成獨特造型。該件鴨形香爐可能因源自特定主人需求而造型特殊，現存數量極為稀少。

在進一步檢視紋理、工藝與使用痕跡後，專家確認該香爐具備相當高的歷史與收藏價值。他在宣布估價前甚至提醒女子「先站穩」，隨後表示此件鴨形香爐市值至少人民幣400萬元（約新台幣1774萬元）。估價一出，全場驚訝不已，女子更直呼意外，坦言原以為父親買到假貨，沒想到價值竟翻了10倍。

業者指出，近年在和平與經濟發展的情況下使古董市場活絡，但造假技術進步，若缺乏專業知識，民眾易因誤判價值而遭受重大損失。專家提醒，收藏應以學習與鑑賞為前提，而非寄望一夜暴富，且在投入收藏前也應提升相關知識，避免因盲目購買而蒙受損失。

不是連假卻全台都在標！明年11/28到底怎麼了　網一看全懂
北一女高三生墜亡！　同校家長嘆「學生壓力來源複雜」：再和父母說說話好嗎？
