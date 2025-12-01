2025AGI機器人聯賽　打造桃園「AI教育最友善城市」

▲2025AGI機器人聯賽頒獎。（圖／張碩芳提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由世界AI量子科技聯盟促進會主辦的「2025 AGI機器人聯賽」，11月30日於桃園市會稽國中舉行。活動執行覓謎爾科技表示，這項聯賽以「AI跨域創新，啟動永續未來」為主題，集結全台各級學校與青年團隊共同參與，推動人工智慧教育、環境永續及科技創新實踐。

市府青年局局長侯佳齡表示，AI與永續發展已成為全球教育新趨勢，桃園市作為智慧城市示範基地，將持續支持青年AI實作教育與創新賽事，讓學生能在動手解題中培養創造力與公民責任感。

▲2025AGI機器人聯賽。（圖／張碩芳提供）

市議員張碩芳指出，桃園在智慧教育、青少年科技培育方面已展現強大能量，而AGI機器人聯賽正是具體成果之一。她強調，未來將持續支持學校與民間單位合作推動AI、程式、機器人等科技教育，使桃園成為全國最重視學習創新與科技普及的城市，讓孩子們能自信迎接AI世代的挑戰。

世界AI量子科技聯盟促進會理事長高碧霞指出，本聯賽不僅是技術競技場，更是「AI倫理與永續思維教育場域」，期望透過比賽深化學生對AI風險與社會責任的理解，培育能兼顧科技力與人文關懷的新世代人才。

執行單位覓謎爾科技執行長姚舒嚴也表示，本賽事以「AI教育在地化」為核心，結合自主研發的機器人主機與雲端系統，讓學生能於賽中學習程式邏輯、資料分析與AI決策應用，真正落實「學用合一、科技向善」的教育精神。本屆聯賽同步導入「即時裁判評分系統」、「全球直播平台」及「多語介面賽場導引」，實現智慧賽事運營與國際觀摩。

包括：桃園市為愛勇敢文教協會李家葓理事長、經濟部水利司司長、財團法人永續城鄉發展文教基金會徐享崑董事長、會稽國中李文義校長、桃園市家長聯誼會溫碧雲會長、快樂國小葉家旺校長等人士出席活動。