台南做工行善團兵分三路齊修繕　助弱勢災戶重建家園展職人骨力

▲台南做工行善團30日兵分三路，同步於安南、鹽水及七股進行災後修繕。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲以「希望家園」為核心施政理念，勞工局持續推動做工行善團，協助弱勢市民改善居住環境，30日安南、鹽水及七股多處同步投入修繕行動，幫助受丹娜絲颱風影響的災戶重建家園，由多個工會志工分工專業接力完成屋頂鐵皮施作、泥水牆面補強等多項工程，展現修繕團隊熱忱與職人精神，市長夫人劉育菁老師也親自準備餐點與飲品慰勞志工。

其中鹽水區74歲魏姓屋主，平日靠臨時割稻割草維生，單靠中低收入老人生活津貼維持生活，家中結構因風災受損嚴重。勞工局協調電子機械加工工會志工協助屋頂及牆面施作，後續由工會志工完成電線配置、天花板輕鋼架及牆面粉刷。

泥水工會夫妻檔李三連及李陳五妹也熱心參與，共同用專業技術守護災後家園。勞工局長王鑫基表示，做工行善團運用工會接力模式，由不同工種志工分頭作業，提升修繕效率與品質。這場災後重建不僅是修復建築，更是傳遞社會關懷的象徵。

勞工局將持續加強跨界合作，讓更多弱勢家庭感受到社會溫暖與支援。此次行動彰顯了職人精神和社會責任感，也讓災後家庭重拾新希望。關懷與專業齊頭並進，做工行善團用行動溫暖府城每一個角落。