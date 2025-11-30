連署「徹查宏福苑大火」　發起人遭港警國安處拘捕

▲「關注組」在車站外發放的連署傳單。（圖／香港01）



文／香港01

大埔宏福苑11月26日發生致命五級火，其後有自稱「大埔宏福苑火災關注組」在網上發文，提出「有關大埔宏福苑五級火災的四大訴求」及發起聯署。消息指，警方周六（29日）拘捕一名涉煽動男子。至於有關網上聯署已停止，「大埔宏福苑火災關注組」的社交媒體亦已關閉。警方表示，警方採取任何行動均會按實際情況，依法處理。

大埔宏福苑五級火造成至少128人死亡、83人受傷，引起全城關注。事發後，網上社交媒體出現自稱「大埔宏福苑火災關注組」，提出四點訴求，包括妥善安置災民、就工程疑涉利益輸送展開獨立調查、重新審視工程監管制度及問責成立獨立調查委員會，周五晚上（28日）曾到大埔墟站附近派發傳單，聯署至完結前已有逾萬個簽署。

《香港01》獲悉，警方今日（29日）採取行動，將一名與事件有關的男子帶回警署，以涉嫌煽動將其拘捕。消息指是其中一名發起人。

至於有關網上聯署已停止，「大埔宏福苑火災關注組」的社交媒體亦已關閉。

駐港外交公署今日發表聲明，指有別有用心者在危難時刻惡意攻擊特區政府救援工作，妄圖令香港重回「修例風波」亂局。國安公署表示，堅定支持香港特區依法嚴懲「以災亂港」行徑。

▼香港民眾自發到宏福苑毗鄰的廣福邨獻花。（圖／香港01）

