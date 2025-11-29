淫狼判17年保外就醫竟落跑　1天內強盜性侵2應召女...還拍裸照

▲桃園地檢署對保外就醫的江男，脫逃後再強盜性侵2名女子提起公訴並求處重刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者楊熾興／桃園報導

犯下強盜性侵案的41歲江姓男子，保外就醫時竟在24小時內，連續持美工刀捆綁及性侵2名應召女，再強盜她們財物，江落網後坦承拍攝性影像，但矢口否認強盜及強制性交，檢方依據就醫驗傷採證結果，檢體檢出DNA型別與江男相符，依攜帶凶器強盜而強制性交罪嫌、以強暴方式拍攝性影像等罪嫌將江起訴，並向法院求處重刑。

檢方調查，江男因強盜性侵罪遭判刑17年10月，於新竹監獄服刑，去年底保外就醫後，今年6月中病情好轉後竟逃亡，更惡劣的是，他逃到桃園後，24小時內分別在桃園區、龜山區旅館內，對2名應召女子持美工刀捆綁性侵強盜財物及拍攝性影片。

江落網後，坦承拍攝2女性影像，但矢口否認有強盜及強制性交等犯行，辯稱與其中一女子計畫詐取她經紀人財物，才會用毛巾及電線捆綁，不僅否認有性交行為也否認強盜財物。

檢方指出，扣案手機仍查無對話紀錄，也沒有留下與經紀人商談或允諾退款等相關訊息，且他在龜山區入住旅館前就備妥童軍繩和束帶等物，顯然是預謀犯案，並捆綁被害人並拍攝性影片，現場並扣得犯案美工刀，認定江的辯詞同樣不足採信。

檢方認為，江男對2女分別犯下攜帶凶器強盜而強制性交罪嫌、攜帶凶器強盜及以強暴方式拍攝性影像罪嫌；請審酌被告江男早年即犯有強盜而強制性交等犯行，竟仍不思悔悟，以相同手法故技重施，造成2名被害女子難以復原傷害，依攜帶凶器強盜性侵等罪起訴並求重刑。