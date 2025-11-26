新北男抓螃蟹穿馬路返家　騎士「閃不及慘撞」1死1重傷

▲賴男穿越大漢溪堤外便道，莊男閃避不及直接撞上，送醫搶救不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區今天（26日）晚間6時許，大漢溪堤外便道發生一起死亡車禍。當時一名男子違規穿越馬路時，遭行經該處的重型機車撞上，該名男子全身多處擦、挫傷，送醫後目前仍在急救，騎士則血流滿地，當場失去生命徵象，經由救護車送醫急救，經搶救仍宣告不治。詳細肇事原因，仍待警方進一步釐清。

據了解，違規穿越馬路的51歲賴姓男子，今天傍晚疑似到大漢溪畔抓捕螃蟹，結束後賴男收回蟹籠準備返家，途中經過大漢溪堤外便道時，賴男直接翻過護欄，穿越馬路打算爬上堤防返家，即將走至對面時，從樹林往鶯歌方向騎機車的35歲莊男，見狀閃避不及，直接撞上賴男，雙方紛紛倒地不起。

▲莊男騎車撞上穿越馬路的賴男，送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護人員抵達時發現，口鼻出血的莊男已無呼吸、心跳，立即施予CPR並送往亞東醫院急救，但經搶救仍宣告不治；穿越馬路的賴男，送醫後目前仍在加護病房搶救中。警方到場同步進行交通疏導與事故處置，避免發生二次事故。初步了解，引起事故疑似行人擅自穿越道路，確切肇事責任尚待進一步調查釐清。

▲賴男穿越大漢溪堤外便道，打算爬上堤防返家，遭莊男攔腰撞上。（圖／記者陸運陞翻攝）