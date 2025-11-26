　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北男抓螃蟹穿馬路返家　騎士「閃不及慘撞」1死1重傷

▲賴男穿越大漢溪堤外便道，莊男閃避不及直接撞上，送醫搶救不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲賴男穿越大漢溪堤外便道，莊男閃避不及直接撞上，送醫搶救不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區今天（26日）晚間6時許，大漢溪堤外便道發生一起死亡車禍。當時一名男子違規穿越馬路時，遭行經該處的重型機車撞上，該名男子全身多處擦、挫傷，送醫後目前仍在急救，騎士則血流滿地，當場失去生命徵象，經由救護車送醫急救，經搶救仍宣告不治。詳細肇事原因，仍待警方進一步釐清。

據了解，違規穿越馬路的51歲賴姓男子，今天傍晚疑似到大漢溪畔抓捕螃蟹，結束後賴男收回蟹籠準備返家，途中經過大漢溪堤外便道時，賴男直接翻過護欄，穿越馬路打算爬上堤防返家，即將走至對面時，從樹林往鶯歌方向騎機車的35歲莊男，見狀閃避不及，直接撞上賴男，雙方紛紛倒地不起。

▲賴男穿越大漢溪堤外便道，莊男閃避不及直接撞上，送醫搶救不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲莊男騎車撞上穿越馬路的賴男，送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護人員抵達時發現，口鼻出血的莊男已無呼吸、心跳，立即施予CPR並送往亞東醫院急救，但經搶救仍宣告不治；穿越馬路的賴男，送醫後目前仍在加護病房搶救中。警方到場同步進行交通疏導與事故處置，避免發生二次事故。初步了解，引起事故疑似行人擅自穿越道路，確切肇事責任尚待進一步調查釐清。

▲賴男穿越大漢溪堤外便道，莊男閃避不及直接撞上，送醫搶救不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲賴男穿越大漢溪堤外便道，打算爬上堤防返家，遭莊男攔腰撞上。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關穎鏡頭前「鼓勵理科太太多有砲友」　她笑：志不在那
日本獨旅「Google翻譯小本本」被挖出　老司機：超實用
賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀
香港大樓狂燒1消殉職　李家超召開跨部門緊急會議
香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北男抓螃蟹穿馬路返家　騎士「閃不及慘撞」1死1重傷

見證奇蹟！裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

奪命畫面曝！87歲翁走斑馬線被公車撞死　路人直擊驚叫停車

快訊／北市紅15R公車「右轉撞行人」　男遭捲入車底搶救無效亡

桃檢召開毒品再犯防制聯繫平台會議　強化戒癮團隊網絡合作

雲云董座9刀殺害新創夥伴求調解　遺孀揪心淡漠：不知怎麼原諒

惡劣！彰化社頭百年土地公廟12月將入新厝　竟遭潑紅漆破壞

男硬上未成年少女致懷孕墮胎　法官批「惡性不輕」重判7年1月

淫教練松志彬性侵41童判464年　家屬失望淚控：為何不判死刑

台中文山焚化爐「滿到流出來」　環保局長：我高考狀元會解決

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

2小時40分快抵花蓮 仁川直航帶動台韓旅遊熱

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

貓長大才發現不是母的　飼主崩潰：你有蛋蛋！

新北男抓螃蟹穿馬路返家　騎士「閃不及慘撞」1死1重傷

見證奇蹟！裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

奪命畫面曝！87歲翁走斑馬線被公車撞死　路人直擊驚叫停車

快訊／北市紅15R公車「右轉撞行人」　男遭捲入車底搶救無效亡

桃檢召開毒品再犯防制聯繫平台會議　強化戒癮團隊網絡合作

雲云董座9刀殺害新創夥伴求調解　遺孀揪心淡漠：不知怎麼原諒

惡劣！彰化社頭百年土地公廟12月將入新厝　竟遭潑紅漆破壞

男硬上未成年少女致懷孕墮胎　法官批「惡性不輕」重判7年1月

淫教練松志彬性侵41童判464年　家屬失望淚控：為何不判死刑

台中文山焚化爐「滿到流出來」　環保局長：我高考狀元會解決

台灣精品獎以AI與永續領航全球　10件金質獎、179家企業展現創新力量

新北男抓螃蟹穿馬路返家　騎士「閃不及慘撞」1死1重傷

寫真女星BoBo發表新作　罕見公開旅拍「人妻女僕」寫真

冬季情緒低落？營養師教你「4大快樂荷爾蒙」這樣提升

科技助攻！台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火　飛手跨區出勤支援

關穎鏡頭前「鼓勵理科太太多有砲友」　她笑：志不在那

捷創科技預計12月下旬上櫃　董座看好今年營收有望創新高

備戰全國賽！台中大鵬國小羽球隊獲贈3500顆羽球　他加碼：奪冠發15萬

「直美」醫師補訓2年才能做醫美！衛福部與40醫團達2共識

可成科技捐贈幫浦消防車　強化南市消防局多功能救災戰力

【原來臉真的會睡扁】橘貓整隻趴玻璃桌上 從下面一看臉根本包子XD

社會熱門新聞

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

即／皇池屢拆屢建遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

獨／裝甲兵八唐縱走失聯6天　尋獲比大拇指畫面曝

知名網黃「好市多黑五」拉上衣露胸：把自己賣掉

快訊／吃連鎖Buffet倒地！港籍婦搶救4天亡

台旅客阿布達比轉機遭警帶走失聯3天　家屬PO文求助

裝甲兵卡在山谷6天　狂吹「救命神器」被聽見

台北女開賓士去金山訪友！　「路況不熟」開進海中亡

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

黃子佼「開賓士碰撞女騎士」！　被依肇事逃逸罪嫌起訴

館長「善心富豪」人設假的！　錢都是股東的

更多熱門

相關新聞

新北男詭闖台鐵樹林站軌道被逮　恐重罰5萬

新北男詭闖台鐵樹林站軌道被逮　恐重罰5萬

一名年約30歲的男子今天（23日）上午9時許，從新北市樹林火車站進入月台後，突然離開候車處往第二月台的南端進入軌道，民眾發現後連忙通知站務人員，鐵路警察也趕赴現場，迅速將入侵軌道的男子逮捕，並帶回分駐所了解原因，依違反《鐵路法》將其函送裁處。

彰化男慶生後闖紅燈過馬路　慘被轎車撞飛ICU搶命中

彰化男慶生後闖紅燈過馬路　慘被轎車撞飛ICU搶命中

樹林捷運工程吊掛鐵管出包　BMW大7衰遭砸

樹林捷運工程吊掛鐵管出包　BMW大7衰遭砸

台鐵2路段淹水　樹林＝花蓮對號列車18：30起停駛

台鐵2路段淹水　樹林＝花蓮對號列車18：30起停駛

即／樹林工廠火警　國小師生急撤離

即／樹林工廠火警　國小師生急撤離

關鍵字：

樹林捕蟹穿越馬路

讀者迴響

熱門新聞

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

2小時40分快抵花蓮 仁川直航帶動台韓旅遊熱

2小時40分快抵花蓮 仁川直航帶動台韓旅遊熱

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面