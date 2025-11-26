問李洋「如何對付大谷翔平」惹議　葉元之：運動部長關心棒球有錯嗎

▲葉元之。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

運動部部長李洋今（26日）首度赴立法院進行業務報告及備詢，國民黨立委葉元之質詢提到「明年棒球經典賽，針對大谷翔平這種明星選手，運動部有什麼贏的策略」，該質詢內容經媒體報導後引起議論。對此，葉元之解釋，國人關心明年經典賽，所以希望李洋多關注，結果綠媒居然帶風向，說棒球怎麼回去問一個打羽球的？李洋是運動部長，運動部剛成立，資源變多，多關心棒球有錯嗎？



葉元之今日質詢運動部長李洋時提到「你上任之後面臨到大家很關注的賽事之一，就是明年棒球經典賽，現在國外其他國家緊鑼密鼓，像日本隊已經確定大谷翔平會加入，針對大谷翔平這種明星選手，運動部這邊有給予什麼資源？有什麼贏的策略」？

李洋則回應，「聯盟有送上相關報告跟計畫，我們也會支持，例如去美國進行考察、相關移地訓練經費，這些都有補助」。

葉元之則追問，可以給予什麼樣的技術指導？李洋回應，「國訓中心有相關運動科技研發，但能否讓大谷翔平納入，還需要商議」。

該質詢片段，經媒體報導後引起議論，葉元之回應，因為李洋是運動部長，國人關心明年經典賽，所以自己問運動部怎麼幫助中華隊贏，希望李洋多關注，結果綠媒居然帶風向，說棒球怎麼會去問一個打羽球的？

葉元之表示，這跟李洋是羽球出身有什麼關係？李洋是運動部長欸！運動部剛成立，資源變多，多關心棒球有錯嗎？

葉元之提到，自己同時也問了李洋，中國大陸要成立城市棒球聯盟，開出4萬人民幣挖角台灣的訓練員，那一定有更高預算挖角台灣的教練、球員，可能衝擊台灣基層棒球，運動部要怎麼因應？不懂綠媒怎麼什麼東西都要拿來攻擊？

▼運動部首任部長李洋26日首度赴立院文化教育委員會進行業務報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）