台灣妹沒輸！33國佳麗爭世界美顏小姐才藝獎　台姐吹笛獲第三

▲2025世界美顏小姐全球才藝賽，台灣代表陳詩雅（左2）獲第三名和氣質獎。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

2025世界美顏小姐全球才藝賽昨(25)日下午在高雄登場，來自33個國家的佳麗輪番登台展現拿手才藝項目，其中以表演傳統舞蹈的占最多數，最終由斯里蘭卡代表以曼妙舞姿拿下才藝獎第一名，菲律賓小姐以超群歌藝獲第二名，台灣代表陳詩雅則是吹奏竹笛獲得第三名，並獲大會頒發整體氣質獎。

世界美顏小姐全球才藝賽昨日在高雄國軍英雄館舉行，今日於台南進行泳裝賽，全球總決賽預定30日在台中登場。主辦單位台灣小姐選拔委員會主委潘逢卿致詞時表示，除了歡迎世界美顏小姐創辦人米娜賢伉儷親自來台，也希望33個國家的佳麗在台灣都能有一趟愉快的旅程，享受美景與美食。

▲台灣代表陳詩雅吹奏竹笛。（圖／記者許宥孺翻攝）



昨日才藝賽中，各國佳麗大多展現自己國家的民族舞蹈，也有演唱歌曲，美國小姐則以雙棍展現武術上的造詣。來自南亞及大洋洲的佳麗不但服裝鮮艷，也展現當地舞蹈特色，斯里蘭卡小姐以曼妙舞姿贏得評審團青睞，抱走才藝獎第一名；菲律賓小姐以超群的歌藝得到第二名。出身第九屆台灣小姐的陳詩雅，以精湛的竹笛吹奏技巧讓台下聽得如癡如醉，獲得第三名，並獲大會頒發整體氣質獎。

獲邀擔任大會評審長的前高雄師範大學校長吳連賞表示，自己從事教育工作41年，一直認為教育就是「靈魂感動靈魂，生命影響生命」的人類最偉大希望工程，選美和才藝活動也是一門教育，欣賞來自各國佳麗的才藝，不受感受到其中的魅力，也從中上了一課，打開世界和視野，讓台灣更加走向全世界。

▲33國佳麗聚集高雄參與2025世界美顏小姐全球才藝賽。（圖／記者許宥孺翻攝）



昨晚大會舉辦感恩餐會，讓各國佳麗與所有參與才藝賽的幕前幕後工作人員共同交流，近日甫在印度相繼拿下「世界魅力夫人」亞軍及「環球華麗小姐」亞洲冠軍的鄭珊汶，也特別上台重現她在「環球華麗小姐」拿下才藝獎的埃及豔后變裝秀，特殊造型及自創的劇情為晚宴掀起一波高潮。