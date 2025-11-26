快訊／高雄人準備儲水！12/7大範圍停水10hrs　11區60萬戶受影響

▲高雄12/7將大範圍停水。（圖／記者許宥孺攝）
記者許宥孺／高雄報導
高雄人準備儲水！台水公司將辦理澄清湖廠69kV變電站電氣設備檢驗，12月7日上午8點起，將針對三民、苓雅、仁武等11個行政區實施壓降和停水，預計影響供水10小時，屆時將有60萬戶受影響。
水公司指出，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，每年需辦理停電檢驗，因此澄清湖淨水場須停水辦理電檢以提升設備穩定度。另為避免重複停水造成民眾用水不便，藉此同時間進行「既設變電站拆除作業」、「前鎮區管線穿越箱涵改善工程」及「仁武區永宏巷1500mm管線維修工程」。
水公司表示，此次年度電氣設備檢驗，預計影響時間為12月7日上午8點至晚間6點，總計影響供水10小時。屆時三民區、鳥松區、鳳山區、前鎮區、苓雅區、仁武區將有27萬戶受影響停水。
此外，同日時間，三民區、鳳山區、鹽埕區、新興區、鼓山區、左營區、前金區則部分實施壓降，計有33萬戶受影響。
水公司強調，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，不過在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才會恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。
水公司提醒，於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。
|行政區
|區域類別
|影響範圍（里別）
|三民區
|停水
|博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里
|三民區
|降壓
|鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、千西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里
|鳥松區
|停水
|大華里、夢裡里、鳥松里
|鳳山區
|停水
|忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里 (高速公路以西)、新武里
|鳳山區
|降壓
|鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里
|前鎮區
|停水
|瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞岡里、瑞西里、瑞隆里
|苓雅區
|停水
|全區
|仁武區
|停水
|全區
|鹽埕區
|降壓
|全區
|新興區
|降壓
|全區
|鼓山區
|降壓
|全區
|前金區
|降壓
|全區
|左營區
|降壓
|全區 (莒光里、光輝里除外)
▲影響區域一覽。（圖／記者許宥孺整理，資料賴來源：自來水公司）
