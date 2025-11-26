獨／航空董座欠債硬拗！國寶花旦女婿造假切結書　法官戳破慘了

▲國寶花旦王金櫻的女婿因為偽造4,500萬切結書遭判刑，王先前也因女婿的投資案挨告。（圖／翻攝自Facebook／王金櫻）



記者黃宥寧／台北報導

前進航空董事長楊健福被控在與「元馥建設」林姓負責人4,500萬元借款官司中，自製「已清償、本票遺失」切結書，並偽刻印章、偽簽名字，由岳母國寶歌仔戲花旦王金櫻等人在高院提出。士林地院查出本票根本沒有遺失，借款也未還清，認定楊企圖以偽造文書影響審判，將他判刑6月，可易科罰金。

檢方調查指出，前進航空董座早在2012與2013年間，以岳母王金櫻等3人名義，向元馥建設林姓負責人分別借款1,200萬元與3,300萬元，合計4,500萬元，並以本票作為擔保；因資金無法周轉，借款多年仍未還清，雙方因此一路纏訟至高等法院。

就在2017至2020年間的高院審理過程中，楊健福遞交一份「借款已清償、本票因保管不當遺失」的切結書，署名為林姓負責人並蓋同名印章，企圖使法官誤以為債務已經處理。然而林姓負責人報案指出，該切結書從未由他簽署，署押與印文皆非本人，明顯遭人偽造；且其本票亦未遺失，楊的說法顯然與事實不符。

審理時，楊全盤否認犯行，辯稱雙方借貸往來頻繁，經常「借新還舊」，他認為4,500萬元主筆借款已透過換票方式清償；至於切結書，他聲稱是向林姓負責人之父取得，並非自己偽造。

不過，法官逐一駁回上述抗辯。法院調查認為，「本票遺失」說法站不住腳，因票據影本上留有換票證人當時的親筆簽名，足以證明舊票當時確已被收回，不可能遺失。另調閱金流資料後也確認，截至2016年底仍有3,710萬元本金未償還，與「已清償」的切結內容明顯矛盾。

另一方面，切結書本身也漏洞百出，簽名與印章均非林姓負責人所有，本票票號更將字母「U」誤寫為數字「0」，作假痕跡明顯；而林姓負責人之父也於庭上明確否認曾提供任何切結文件。

法院指出，被告過去已有偽造文書前科，這次再以相同手法企圖左右民事審理結果，不僅侵害債權人權益，也嚴重干擾法院認事用法。士林地院認為，楊男明知借款尚未清償、本票也未遺失，卻仍製作假文件並於訴訟中行使，已構成行使偽造私文書罪。雖然他在準備程序中坦承犯行，但未與被害人和解、也未賠償損失，加上曾有前科，遂量處有期徒刑6月，得易科罰金。

據悉，楊健福過去也曾因投資與資金往來引發法律爭議。2018年間，他以「從台灣直飛澳門的博弈專機」為構想，對外表示自己身兼前進航空董事長，並宣稱相關業務布局已在進行，期間還由岳母、國寶歌仔戲花旦王金櫻，以及茶館業者協助擔任擔保人，向多名民眾募集資金。

多名出資者事後表示，在投入數千萬元後，專機計畫並未如預期推進，與楊男的溝通也日漸困難，因此陸續向法院提出訴訟、聲請強制執行等程序，不僅楊健福，就連王金櫻也被投資人提告。