捍衛普發小橘書政策　卓榮泰：讓國人有更好的安全意識

記者陳家祥／台北報導

國防部日前啟動普發「新版全民國防手冊」，但被名嘴質疑浪費公帑，內政部長劉世芳反擊，會質疑發民防手冊的是「公主病、王子病」，引發外界關注。對此，行政院長卓榮泰說，民防手冊是讓國人有更好的、更高的自我安全意識，所有內閣同仁跟公務員和所有的國人，都應該一起為國家的安全多做努力。

▲行政院長卓榮泰25日赴立法院備詢前接受媒體聯訪，秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同。（圖／記者湯興漢攝）



國防部19日啟動普發新版「全民國防手冊」，每戶一本，總計印製1100萬本，但被批評浪費公帑，名嘴謝寒冰更指該手冊進了朋友家的廢紙箱。對此，內政部長劉世芳反擊，相信提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，或者就是公主病、王子病，可能是在無塵室長大，但無論怎樣，所有台灣人都不是公主、王子，希望先看下內容再決定要不要丟回收桶。

卓榮泰指出，民防手冊是讓國人有更好的、更高的自我安全意識，也是現在很多國家通用的一種，政府期待全民參與國家安全防衛的一種共同手法，台灣不自外於世界這樣的一個做法。

卓榮泰表示，所有的內閣同仁跟所有的公務員、跟所有的國人應該一起為國家的安全多做努力，他也願意從這個方向來為所有的國人一起多多的鼓勵、一起合作。