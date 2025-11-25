遇國道塞車…外國男「下車站路肩跳舞」！後車傻眼：不要命這樣玩

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

國道6號西向0.9公里處23日下午發生一起事件！一輛自小客車趁塞車時突然向右切換車道，隨後一名外國男子突然下車，站在路肩上手舞足蹈，誇張畫面令後方車輛內的乘客忍不住驚呼，「好可怕，是不是喝醉了啊？」警方指出，將通知車主或駕駛人到案說明，如違反交通規則將依規定告發。

▲國道離譜畫面曝光，一名外國男子趁塞車時下車站路肩上跳舞。（圖／網友barry07150715授權提供，下同）

一名網友在Threads上發出一段誇張畫面指出，23日國道6號要接國道3號路段塞車狀況嚴重，「大家都開很慢，然後這台車就切到我們前面，開始打開車門，一開始以為只是要透氣幹嘛的，結果跑下車⋯⋯」只見畫面中一名身材高大的白衣外國男子突然跳下車，在路肩上跳起舞來，令目擊者傻眼不已，加上該車幾度左右飄移，讓攝影者忍不住懷疑，是不是喝醉，並在發文中直呼，「國道耶，真的是不要命這樣玩，真的沒想到有生之年可以看到-國道三寶」。

對此，國道警回應，目前尚未接獲用路人報案，但將通知車主或駕駛人到案說明，如違反交通規則將依規定告發。警方呼籲，依據《道路交通管理處罰條例》第33條，汽車行駛高速公路及快速公路，不得在指定場所以外之路段裝卸貨物或上下乘客。違者處600以上到1200元以下罰鍰；第43 條第4項、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，處駕駛人新臺幣6千以上3萬6千以下罰鍰。請用路人遵守交通規則以維行車安全。