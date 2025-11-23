天公爐前引爆竄白煙！基隆88歲翁背景曝光　會自製簡易炸藥

▲監視器畫面拍下，爆炸發生前，湯翁先點燃爆裂物，身前竄出白煙。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市調和街宮廟萬安堂今(23日)上午8時許傳出一起爆炸案件，警方初步調查，88歲的湯姓老翁今早前往廟內參拜，未料拜完後突然在天公爐前引燃綁在腰間的爆裂物，當場應聲濺血倒地、臟器外露，目前仍在醫院搶救中。據了解，湯翁先前曾當過漁民，因此會自製簡易炸藥，但引爆動機目前仍待釐清。

警方調查，湯翁為獨居身障者，平時常在萬安堂附近出沒，周遭居民都認得他，而湯翁過去曾以捕魚為業，因此熟悉作業方式，懂得自行製作簡易炸藥；今早湯翁走進萬安堂拜拜，神色如常，未引起周遭民眾注意，怎料拜完後湯翁即在天公爐前引爆綁在腰間的爆裂物。監視器畫面拍下，當時湯翁身上先竄出火煙，隨後一聲爆響，湯翁應聲仰倒在地，周遭民眾也被嚇得四散躲避。

警消獲報趕抵現場時，湯翁臟器外露、遍地鮮血，但幸仍有意識，目前已送往三軍總醫院搶救，其子女接獲通知後也立即趕往醫院。後續警方將持續調查湯男動機及炸藥來源，以釐清案情細節。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼湯翁在爆炸後仰倒在地，留下大片血跡、臟器外露。（圖／記者郭世賢翻攝）