一張圖看高市早苗上任1個月　美日歐英印澳已執行8場國際聯合軍演

▲日本首相高市早苗。（資料照／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

日本首相高市早苗日前在國會質詢中表示，若中國武力犯台，可能構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權；但引起中國方面的高度不滿。不過，根據國安局最新釋出的報告顯示，高市早苗仍在強化安保改革，且重點與美方安全協作，推進自衛隊與駐日美軍指管作戰整合，光是她10月21日上任首相至11月17日間，日本與歐盟、美國、英國、印度、澳大利亞、菲律賓等友盟國，已執行8場國際間的聯合軍演。

國安局報告指出，高市早苗強化安保改革，置重點於與美國安全協作，推進自衛隊與駐日美軍指管作戰整合；以美日同盟為主軸，加大與南韓、菲律賓、澳洲協同行動，與東南亞國家協建海事能量，以及推進與歐盟、北約協作，強化嚇阻能力等作法予以回應。

國安局以列表方式，釋出高市早苗自10月4日成為自民黨首位女總裁，並於10月21日成為日本首位日本女性首相後，日本自10月26日至11月17日間，已經與歐盟、美國、英國、印度、澳大利亞、菲律賓等多國友盟，執行多達8場國際間的聯合軍事演習。

▼高市早苗10月21日成為日本首位日本女性首相後，日本自10月26日至11月17日間，與多個友盟國家執行多達8場國際間的聯合軍事演習。（圖／翻攝國安局報告）



首先，10月26日至30日，在吉布地及周邊海域，日本與歐盟海上部隊等多國，執行反海盜聯合演習（DORALEH II）；10月27日至11月12日，則在美國華盛頓州，美日聯合執行雷霆崛起演習（Rising Thunder）；11月5日至20日，則在北海道，日本與英國執行警戒島嶼演習（Vigilant Isles25）；11月11日至18日，則在關島周邊海域，與美國、印度、澳大利亞等國，執行馬拉巴爾演習（Malabar 25）。

另外，日本在11月14日至15日，在南海與美國、菲律賓，執行多邊海上合作活動演練（MMCA）；11月15日，日本、美國、澳洲等國，則在東京都、琦玉縣、千葉縣，執行日美澳共同離島統合防災訓練；同樣是11月15日，美日也在日本海空域，執行空中聯合訓練；11月17日，美日則是在東海、沖繩周邊空域，再執行一場空中聯合訓練。

國安局報告提到，高市安保改革強化嚇阻能量，高市內閣強化安保能量，置重與美國安全協作，一方面，加強第一島鏈防務部署，推進自衛隊與駐日美軍指管作戰整合、擴大在南西諸島周邊軍事存在；另一方面，以美日同盟為主軸，加大與南韓、菲律賓、澳大利亞協同行動，與東南亞國家協建海事能量，以及推進與歐盟、北約協作，推展區域友盟集體防衛網絡，強化嚇阻能力。