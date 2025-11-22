　
現在吃早餐是奢侈「以前50元就能吃飽」他嘆：份量還縮水！爆共鳴

▲▼錢包,沒錢,窮。（圖／記者劉維榛攝）

▲早餐店價格不再親民。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

經濟不景氣，加上物價狂漲，大家日子都過得相當艱難，一名網友表示，現在早上買早餐都壓力很大，吐司、蛋餅、豆漿等餐點，小小一份就漲5到10元，想省錢不吃早餐，但不吃精神又會變差，感嘆「買個簡單早餐都要斤斤計較」。貼文曝光，一票人超有感，「現在吃早餐是奢侈。」

有網友在Dcard發文，「早餐真的越來越貴了」，早餐店的蛋餅、吐司、豆漿小小一份當作一餐，價格便宜也不會挨餓，但現在動不動就漲5塊、10塊，讓他忍不住直呼「荷包在哭」，連買個早餐都要斤斤計較，而且份量也沒有以往多，味道也很普通，「整個人又覺得被坑了。」

他坦言，理解原物料上漲，店家不得不調整價格，「但問題是薪水沒跟著漲啊，整個生活壓力就累積在每天的早餐上，以前幾十塊就能吃到飽，現在吃個早餐都像是在精打細算」，想要省錢不吃早餐，但不吃又會沒精神，「早餐店的商品都很吸引人，但價格一看，心裡就涼一半，每天早上都在為幾塊錢焦慮，真的太累了。」

貼文曝光，許多網友有感，「我都把早餐跟午餐併一起，一天只吃兩餐，餐錢抓250元左右，台北生活太難了」、「以前50元內能搞定，吃得飽還有飲料」、「以前吃早餐是基本，現在吃早餐是奢侈」、「已經漲過頭了，漲到我好久沒吃早餐店了」。

許多人推薦在家煮，「可以自己煮或者去超市看看冷凍食品，買回來分幾天吃，不貴也很方便微波」、「無糖豆漿配地瓜、蛋，簡單就是一餐」、「晚上煮，早上微波吃」、「麥片1罐可以吃好幾周，再加點水果、堅果，省錢又健康」。

