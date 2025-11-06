　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

立院審停砍教師年金　教長：年改結束後仍可月領5.3萬

▲▼財委會聯席會審查攸關普發1萬元的追加預算案，會議進行前主計長陳淑姿、農業部長陳駿季、國防部長顧立雄、財政部長莊翠雲、教育部長鄭英耀、衛福部長石崇良、經濟部長龔明鑫陸續到場。（圖／記者湯興漢攝）

▲教育部長鄭英耀表示，117年年改結束後，退休教師平均可月領5.3萬。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

立法院今（6日）續審公教年金停砍相關修正草案。教育部長鄭英耀表示，由於台灣健保與長照服務，讓國人平均壽命超過80歲，這對退撫基金規劃確實增加壓力，當初年改就是看到這樣狀況，根據目前年改，85%教師平均月退金為5.8萬，就算117年年改結束後，月領5萬以上則有69%，平均仍可領到5.3萬元，現成制度可保障退休生活。

立法院司法法制、教文委員會聯席會議今日繼續併案審查，公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文。鄭英耀在會前接受媒體聯訪，被問及針對公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正有何意見，他做出回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭英耀表示，要再次感謝全國所有退休老師，因為過去投入人才培育，讓台灣在各領域人才培育有豐碩成果跟貢獻。他說，大部分老師退休後都有很好的退休生活安排，像是寄情山林或走讀旅遊，認識各種文化，或定期跟朋友聚會。

不過，鄭英耀進一步說明，由於台灣健保與長照服務關係，讓國人平均壽命超過80歲，這對退撫基金的確造成壓力，之前年改就是看到這樣情況，希望透過年改，讓年輕人也有更好工作環境。

鄭英耀指出，根據目前年改狀況，85%教師平均可領到月退金為5.8萬，就算117年年改結束後，月領5萬以上則有69%，平均仍可領到5.3萬元。教育部也補充說明，未來若納入CPI調整，估算平均約為5.7萬元，認為現行制度應足以保障退休生活。

此外，媒體追問教師平均月退5萬多，對領勞退的人是否不公平？鄭英耀說明，不同產業、工作，規畫也不一樣，政府會有全盤考量。而大部分老師退休後，生活獲得到照顧支持，但是不否認有極少數人，退休後因為生活上有其他特殊際遇，中央到地方既有的社福扶助、社會保險與救濟，都會給予關照。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／海上太陽能板起火冒煙！　電纜燒毀慘況曝光
謝侑芯「OnlyFans突上傳多部新作」！　助理曝原因
桃園南門市場「三分之二區域」燒毀！　在地人：生活重心沒了
30歲台女關西機場被捕！　走私20kg液態大麻史上最多
人妻遭爆「跟黑人朋友3P」：解鎖外籍！　夫收裸照氣炸
鳳凰下周最接近台灣　3地「雨下到發紫」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

台鐵產工「依法休假」敗訴絕食100小時抗議　怒吼：不會再跪回去

少打一個0！旅客86元入住台中這家旅館　觀旅局證實是合法業者

存股族哀號！健保補充保費擬大改　「不敗教主」揭陷阱曝解方

謝侑芯猝死前3天「7閨蜜熱舞」G奶辣模被質疑！她澄清：沒去過大馬

0050也逃不掉！補充保費新制被罵爆　財經作家：只有買1類型才躲過

北京故宮深信「台灣文物終會回歸祖國」　蕭宗煌：聽聽就好

韓國甜點師、香港潛水教練為愛與夢想定居台灣　《我們一家人 閃耀新家園》紀錄新住民的熱情與努力

台灣虎航招募培訓機師　最快明年第2季起受訓

鳳凰恐又大又強「走勢最不利」　粉專：預計周三到四穿越台灣上空

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

台鐵產工「依法休假」敗訴絕食100小時抗議　怒吼：不會再跪回去

少打一個0！旅客86元入住台中這家旅館　觀旅局證實是合法業者

存股族哀號！健保補充保費擬大改　「不敗教主」揭陷阱曝解方

謝侑芯猝死前3天「7閨蜜熱舞」G奶辣模被質疑！她澄清：沒去過大馬

0050也逃不掉！補充保費新制被罵爆　財經作家：只有買1類型才躲過

北京故宮深信「台灣文物終會回歸祖國」　蕭宗煌：聽聽就好

韓國甜點師、香港潛水教練為愛與夢想定居台灣　《我們一家人 閃耀新家園》紀錄新住民的熱情與努力

台灣虎航招募培訓機師　最快明年第2季起受訓

鳳凰恐又大又強「走勢最不利」　粉專：預計周三到四穿越台灣上空

迴轉港點用F1賽車送餐！苗栗縣「最北鄉鎮」一日遊美食攻略

台南原民知識擂台賽熱鬧登場　建興國中、崇明國小奪冠

謝金晶跟風網路謠言「豬哥亮還活著」！　曝爸娶4老婆真實原因

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

誇張媽學校舞會上拐走女兒「14歲男友」　還和他生下小孩

蘇丹葬禮遭血洗！　武裝分子「集體輪暴婦女、屠殺40人」慘況曝

台鐵產工「依法休假」敗訴絕食100小時抗議　怒吼：不會再跪回去

老師帶隊闖軌道拍照！國中畢旅「教壞囡仔」　高捷喊話：已違法

西門地下市計畫啟動　結合動漫、KPOP打造「沈浸式場域」

彰化駕駛逆向超車！碰撞機車「人車倒地」　2騎士遭波及釀2傷

【神明也遭殃？】媽祖像黃金、珊瑚被偷光 進安宮損失恐逾3千萬！

生活熱門新聞

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

「強大怪物」鳳凰可能登陸台灣　「被掃到後果慘烈」

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

最新各國路徑！　鳳凰可能達中颱上限

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

粿粿、王子聲明「有1共同點」　網驚不對勁

太子集團「CEO爆乳特助」被起底！自爆處理特殊任務

家長錯愕！普發1萬「幫孩子登記失敗」　1規定曝光

更多熱門

相關新聞

年改後退休師仍享穩定退休金　鄭英耀曝：69%月退平均5.8萬元

年改後退休師仍享穩定退休金　鄭英耀曝：69%月退平均5.8萬元

立院司法法制、教文委員會聯席會議今（6日）併案審查，公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文。教育部長鄭英耀表示，退休老師平均年齡往上加約80幾歲，確實造成一些壓力，當初年改看到這樣情況，做了年改後，以今年數據來說，平均月退金有85%是5萬以上，年改結束後平均月領5萬以上還有69%，平均有5.8萬元。

文化大學勞動系傳將廢系　鄭英耀：教育部尚未收到申請

文化大學勞動系傳將廢系　鄭英耀：教育部尚未收到申請

管教抽菸學生竟被投訴！優秀師心寒調離：告誡女兒不要當老師

管教抽菸學生竟被投訴！優秀師心寒調離：告誡女兒不要當老師

葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道歉

葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道歉

教育部長鄭英耀2度請辭　賴清德致電慰留

教育部長鄭英耀2度請辭　賴清德致電慰留

關鍵字：

鄭英耀教育部長退休教師退撫制度

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

韓手遊來台40天停更

獨／第一位在韓發片的華語歌手是他！　卻被禁上電視N次

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面