立院審停砍教師年金　教長：年改結束後仍可月領5.3萬

▲教育部長鄭英耀表示，117年年改結束後，退休教師平均可月領5.3萬。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

立法院今（6日）續審公教年金停砍相關修正草案。教育部長鄭英耀表示，由於台灣健保與長照服務，讓國人平均壽命超過80歲，這對退撫基金規劃確實增加壓力，當初年改就是看到這樣狀況，根據目前年改，85%教師平均月退金為5.8萬，就算117年年改結束後，月領5萬以上則有69%，平均仍可領到5.3萬元，現成制度可保障退休生活。

立法院司法法制、教文委員會聯席會議今日繼續併案審查，公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文。鄭英耀在會前接受媒體聯訪，被問及針對公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正有何意見，他做出回應。

鄭英耀表示，要再次感謝全國所有退休老師，因為過去投入人才培育，讓台灣在各領域人才培育有豐碩成果跟貢獻。他說，大部分老師退休後都有很好的退休生活安排，像是寄情山林或走讀旅遊，認識各種文化，或定期跟朋友聚會。

不過，鄭英耀進一步說明，由於台灣健保與長照服務關係，讓國人平均壽命超過80歲，這對退撫基金的確造成壓力，之前年改就是看到這樣情況，希望透過年改，讓年輕人也有更好工作環境。

鄭英耀指出，根據目前年改狀況，85%教師平均可領到月退金為5.8萬，就算117年年改結束後，月領5萬以上則有69%，平均仍可領到5.3萬元。教育部也補充說明，未來若納入CPI調整，估算平均約為5.7萬元，認為現行制度應足以保障退休生活。

此外，媒體追問教師平均月退5萬多，對領勞退的人是否不公平？鄭英耀說明，不同產業、工作，規畫也不一樣，政府會有全盤考量。而大部分老師退休後，生活獲得到照顧支持，但是不否認有極少數人，退休後因為生活上有其他特殊際遇，中央到地方既有的社福扶助、社會保險與救濟，都會給予關照。