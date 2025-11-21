麻豆的周子瑜回來表演了！　賴清德：巨星來台演出代表台灣經濟進步

▲周子瑜出道多年終於能在台灣演出。（圖／翻攝IG）



記者陳家祥／台北報導

南韓人氣團體Twice本周末將首度在台灣演出，人氣台灣團員周子瑜打拼多年終於能在家鄉表演。總統賴清德表示，台南麻豆的周子瑜要回來表演，這幾年韓國的天團BlackPink已經來來回回好幾趟了，香港的巨星、還有台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎，這表示台灣經濟進步，也提供了本土藝術創作者發揮的空間。

總統賴清德今（21）日晚間在總統府秘書長潘孟安、發言人郭雅慧等人陪同下，前往台北市信義區大巨蛋秀泰影城觀賞白色恐怖題材電影《大濛》。

賴清德說，今天來看電影一方面支持本土電影，另一方面是自己很喜歡陳玉勳導演的作品。不管是總鋪師、熱帶魚，或是消失的情人節，都非常好看。

賴清德說，他非常喜歡陳玉勳導演用電影來說台灣的故事，唱台灣的歌，而且這部電影《大濛》是發生在民國40年代，也就是他出生那個年代左右的作品，而且又已經得到金馬獎11項大獎的入圍，所以可以說精彩可期，「我非常歡迎，也非常鼓勵我們熱愛電影的好朋友們，能夠走進電影院來觀賞這部電影，也觀賞其他本土電影」。

另外，南韓人氣團體Twice本周末將首度在台灣演出，人氣台灣團員周子瑜打拼多年終於能在家鄉表演。對此，賴清德說，「大家有沒有注意到周子瑜要回來了？Twice的周子瑜，我們台南人、麻豆台南人，要回來表演了」。

賴清德說，這幾年韓國的天團BlackPink已經來來回回好幾趟了，香港的巨星、還有台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎，這表示台灣經濟進步，那麼有許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票，然後去觀賞。

「這代表著台灣這幾年來經濟的進步，也提供了本土藝術創作者發揮的空間。」賴清德說，非常希望在政府的支持之下，台灣的演藝工作者或是文化工作者，都可以回到台灣來，在台灣這一塊土地，大家共同來創作。

賴清德強調，台灣這塊土地的故事很多、元素也很多，一定可以提供給大家發揮的靈感，那我們大家在台灣這塊土地，大家一起來唱台灣的歌，說台灣的故事，讓每一個台灣人都感到驕傲，非常歡迎大家。