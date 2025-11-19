在野黨不滿花錢印防災手冊　曾柏瑜：北歐國普發是基本常識

▲國防部公布新版「全民國防手冊」。（圖／記者呂佳賢攝，下同）



記者陶本和／台北報導

國防部日前申請第二預備金印製1100萬本全民防災相關手冊，將普發至全國家戶；不過，引起在野黨與中國官媒不滿，質疑是浪費公帑。對此，全社會防衛韌性委員會成員曾柏瑜19日受訪表示，北歐國家普發民防手冊是「基本常識」，在局勢混亂的年代，民主國家有義務告訴人民如何保護自己。

曾柏瑜表示，近日赴挪威參加北極圈安全會議時，台灣《全民安全指引》英文版吸引多名北歐學者與政府官員翻閱、拍照，期盼作為其下一版民防手冊的參考。她說，北歐國家長期維持普發民防手冊的制度，例如瑞典於 2024 年寄出520萬本至全國各戶，芬蘭、挪威也定期發布指引。

曾柏瑜表示，日本東京都政府也會寄送厚達300多頁的防災書給700萬戶家庭。她強調，民主國家在複雜情勢下，有責任告訴人民如何準備與如何自保，普發手冊的核心在於三大重點：民防必須於平時提前準備、紙本有助補齊世代與數位落差、普發能讓全國同步啟動準備。

對於在野黨的批評，曾柏瑜表示，民防準備完善，國軍在危機時才不會被壓垮，若在野黨真的重視國軍，不應一再提案刪減國防經費。她提到，瑞典、芬蘭、挪威等國每年普發民防手冊，並非因為常年處於戰事，而是重視全民安全韌性。

民進黨立委林楚茵也表示，《全民安全指引》已正式展開普發，預計於明年 1 月 5 日前送達全國家戶。手冊內容涵蓋地震、堰塞湖等天災及戰時應變方式，與瑞典、芬蘭、法國、捷克等國普發防衛手冊的作法一致。

針對國民黨質疑普發成本高達6000萬元，林楚茵反問藍白陣營，過去一年動用的國庫金額，包括核三重啟公投11.4億元、停砍年改政府十年需撥補 3600 億元、二度修正《財政收支劃分法》造成中央明年須舉債 5600 億元等，總額近兆元且缺乏充分討論便以人數優勢強行通過。她質疑國民黨的邏輯是否認為只有藍白陣營能花錢。