兒寶可夢卡牌遺失　警調監視器找回...溜溜球金氏紀錄爸感動貼文

記者陳以昇／新北報導

曾獲溜溜球雙項金氏世界紀錄保持人的街頭藝人楊元慶，日前騎機車行經板橋區文化路二段時，放在腳踏板上兒子的背包不慎掉落，包內還有兒子要去比賽用的寶可夢卡牌，翌日到轄區派出所報案協尋，雖然當時警方在調查一起浮屍案，仍有3、4名員警協助調閱了10支監視器，最終成功找到拾得背包的機車騎士，順利找回寶可夢卡牌。楊元慶也在臉書貼文，感謝員警協助及撿到背包的騎士。

▼溜溜球金氏世界紀錄楊元慶不慎遺失兒子背包 。（圖／翻攝楊元慶臉書）

14日晚間9時許，楊元慶騎機車載著國小的兒子，行經板橋區文化路二段與民生路口時，放在機車腳踏板上兒子的背包不慎掉落，內含寶可夢卡墊、牌組及卡包及健保卡等物品，楊元慶發現背包掉落，趕緊回頭尋找卻未果，因為隔天兒子要到台中參加寶可夢「超級球聯盟賽」，讓他相當擔心，趕緊貼臉書請網友協尋。

隔天15日因熱心牌友借了比賽用牌組，讓兒子如期參加比賽，也取得世界賽積分，結束了偕著兒子到土地公廟裡燒香拜拜，祈求遺失牌組能奇蹟找回；當天晚間9時許，楊元慶到轄區文聖所報案，希望能透過警方找回背包。

▼楊元慶帶著兒子拜拜祈求找回寶可夢卡牌 。（圖／翻攝楊元慶臉書）

沒想到，當時派出所員警正在處理板橋華江碼頭男浮屍案件，所內相當忙碌，但並沒有輕忽遺失物案件，3、4名員警盯著監視器，一秒一分的查看，最終調閱10支監視器，發現一名機車騎士將背包撿起拿走，警方也以車追人，循線聯繫騎士到案說明。

17日涉案騎士帶著背包到派出所，他表示當時一時忙碌，未立即處理。楊元慶接到通知趕到，經檢查包內物品，裝寶可夢卡牌的盒子已被車壓破損，但卡牌沒有損壞，健保卡則壓壞；事後他不願對騎士提告侵佔，還在臉書貼文感謝騎士歸還背包，並對協助調閱監視器的員警滿懷感激「謝謝所有人、謝天謝地，今天台北下著雨，騎著車，好適合哭」。

▼警方調閱10支監視器發現撿拾背包的機車騎士 。（圖／記者陳以昇翻攝）