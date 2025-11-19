IG隔空互嗆！嘉義男持刀刺穿對方心臟奪命　二審仍判14年

▲王男因不滿IG上遭陳男等怒嗆，上門談判時持刀刺死陳男，二審維持14年徒刑。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

嘉義34歲王姓男子因不滿黃姓前女友與好友陳姓男子互動密切，又因IG上被陳男批評而覺得受辱，竟在2024年11月12日凌晨撂人上門談判，雙方談判不合竟持刀連刺陳男2下，造成刺穿心臟致死，嘉義地院國民法官庭王男14年，王男上訴後，台南高分院仍維持原判。

判決資料指出，2024年11月11日晚上9時許。黃女與33歲陳姓好友（死者）、李姓男子到嘉義市中興路某酒吧喝酒，她向2人傾訴與王男交往時的不愉快。陳、李欲替她出氣，便用陳男IG帳號向王男PO文發洩不滿，雙方隔空互嗆後，相約談判。

王男覺得顏面受損，11月12日凌晨2時許找來鍾、丁、羅、陳、劉、黃等6名友人抵達嘉義縣水上鄉黃女父親所承租的鐵皮屋客廳，王、陳兩人發生口角，但在眾人勸阻之下，雙方冷靜下來未發生衝突。沒想到凌晨3時8分許，王男卻突然拿出預先藏於身上的刀子，趁陳男無戒心時接連刺向陳男左前臂與左側胸腔。第二刀自胸腔一路刺穿心包膜直達心臟，造成致命傷勢。陳男送往台中榮總嘉義分院搶救，仍於凌晨4時18分許因大量出血、氣血胸傷重不治。

犯案後，王男與友人驅車往嘉義布袋方向逃逸，沿途丟棄血衣並將兇刀棄於海邊。警方掌握線索後迅速組成專案小組，陸續查緝相關涉案人。嘉義地院國民法官庭認為，王男持刀行兇，兩刀角度不同、為接續刺擊，具明確殺人直接故意，依殺人罪判處14年徒刑。王不服上訴，但台南高分院審理後，19日認為一審判決無違誤而維持原判，仍處14年徒刑，全案仍可上訴。