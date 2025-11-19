　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

IG隔空互嗆！嘉義男持刀刺穿對方心臟奪命　二審仍判14年

▲王男因不滿IG上遭陳男等怒嗆，上門談判時持刀刺死陳男，二審維持14年徒刑。（記者林東良翻攝）

▲王男因不滿IG上遭陳男等怒嗆，上門談判時持刀刺死陳男，二審維持14年徒刑。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

嘉義34歲王姓男子因不滿黃姓前女友與好友陳姓男子互動密切，又因IG上被陳男批評而覺得受辱，竟在2024年11月12日凌晨撂人上門談判，雙方談判不合竟持刀連刺陳男2下，造成刺穿心臟致死，嘉義地院國民法官庭王男14年，王男上訴後，台南高分院仍維持原判。

判決資料指出，2024年11月11日晚上9時許。黃女與33歲陳姓好友（死者）、李姓男子到嘉義市中興路某酒吧喝酒，她向2人傾訴與王男交往時的不愉快。陳、李欲替她出氣，便用陳男IG帳號向王男PO文發洩不滿，雙方隔空互嗆後，相約談判。

王男覺得顏面受損，11月12日凌晨2時許找來鍾、丁、羅、陳、劉、黃等6名友人抵達嘉義縣水上鄉黃女父親所承租的鐵皮屋客廳，王、陳兩人發生口角，但在眾人勸阻之下，雙方冷靜下來未發生衝突。沒想到凌晨3時8分許，王男卻突然拿出預先藏於身上的刀子，趁陳男無戒心時接連刺向陳男左前臂與左側胸腔。第二刀自胸腔一路刺穿心包膜直達心臟，造成致命傷勢。陳男送往台中榮總嘉義分院搶救，仍於凌晨4時18分許因大量出血、氣血胸傷重不治。

犯案後，王男與友人驅車往嘉義布袋方向逃逸，沿途丟棄血衣並將兇刀棄於海邊。警方掌握線索後迅速組成專案小組，陸續查緝相關涉案人。嘉義地院國民法官庭認為，王男持刀行兇，兩刀角度不同、為接續刺擊，具明確殺人直接故意，依殺人罪判處14年徒刑。王不服上訴，但台南高分院審理後，19日認為一審判決無違誤而維持原判，仍處14年徒刑，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中日磋商「北京官員手插口袋」！　日網怒炸
被動元件變台股新希望！　7檔攻漲停
檢舉台獨至今有上萬封線索！　國台辦：絕對保護舉報人個資
新北警約砲9人！　地點都在校園還拍片貼社群
快訊／記憶體4利空大亂鬥！　1檔摜跌停
《麻辣教師GTO》女星驚傳病危！　二度罹癌：已經不是正常身體
中國遊客取消赴日　專家：日本經濟損失「恐達1.7兆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

扮雄女學生拍「乖乖牌變壞女孩」校方提告了　警通知網紅到案

彰化貨車騎上行人庇護島「該路段第10次」　網：最強三寶檢測器

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群　10萬交保

斗六民宅大火延燒4樓頂加！烈焰竄天　2住戶嗆傷送醫

騎車持美工刀割女騎士背包搶奪失手　桃園大叔被起訴

帶女友回家竟傳訊妻「她在我房間」　夫辯：想激怒老婆返家

澎湖2車路口相撞！小貨車翻覆畫面曝　駕駛自行脫困2人送醫

專偷逢甲商圈！掀機車坐墊偷走萬元　賊騎Ubike找目標終被逮

IG隔空互嗆！嘉義男持刀刺穿對方心臟奪命　二審仍判14年

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

扮雄女學生拍「乖乖牌變壞女孩」校方提告了　警通知網紅到案

彰化貨車騎上行人庇護島「該路段第10次」　網：最強三寶檢測器

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群　10萬交保

斗六民宅大火延燒4樓頂加！烈焰竄天　2住戶嗆傷送醫

騎車持美工刀割女騎士背包搶奪失手　桃園大叔被起訴

帶女友回家竟傳訊妻「她在我房間」　夫辯：想激怒老婆返家

澎湖2車路口相撞！小貨車翻覆畫面曝　駕駛自行脫困2人送醫

專偷逢甲商圈！掀機車坐墊偷走萬元　賊騎Ubike找目標終被逮

IG隔空互嗆！嘉義男持刀刺穿對方心臟奪命　二審仍判14年

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

帽T男進商店假裝救人卻「狂搶2萬多財物」　店員倒地心臟病發亡

李多慧YT頻道「破100萬訂閱」！　淚謝台灣粉絲：有你們才有我

蔡詩萍曝「正妹女兒8秒片」！甜笑＋叼洋芋片萌翻　網喊：岳父好

還有人不知道！友人飛韓國「行動電源1狀況」　直接被丟棄

柯瑞轟34分寫生涯總得分里程碑　勇士仍不敵魔術終止3連勝

男人越活越年輕有祕訣？　研究：睪固酮可減緩老化

Joeman停播對決系列！新片「跑去當她助理」全暴動：太香了

首檔台股科技主動式ETF問世 群益00992A預計12／8開募

美關切陸「全球抓捕」沈伯洋　國台辦正告台獨：心存僥倖必遭懲治

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

【視角盲區害命】台中物流車「絕命右轉」 機車雙載被輾1死1傷

社會熱門新聞

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

王大陸開庭忘帶身分證　網笑瘋傳

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

資深女歌手疑遭設局仙人跳　被逼簽百萬本票

「愧疚嗎」李威夫妻拒認罪11／25齊作證

桃園男鐵鎚殺妻！鄰：前一天劇烈爭執

律師舉「網美酒店妹」案例　1規定范姜爆料確涉誹謗

又揪出6軍人當共諜　潛伏陸空軍「遇敵不戰」

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

桃園殺妻男是傳教士　自首畫面曝光

更多熱門

相關新聞

情侶聯手灌醉少女性侵　二審判4年

情侶聯手灌醉少女性侵　二審判4年

新北市新莊區蔡姓男子，2023年11月間要求王姓女友在網路上，約出少女小薇（化名），前來家中一同飲酒。多杯黃湯下肚後，小薇裝睡，沒想到蔡男與女友，竟以按摩棒、手指，聯手性侵小薇。小薇事後報警，一審將蔡男判刑4年、王女判刑2年緩刑4年。蔡男上訴第二審，高等法院駁回上訴，仍將他判刑4年。

天冷心血管疾病增　醫揭「心陽虛」症狀：3招讓手腳升溫

天冷心血管疾病增　醫揭「心陽虛」症狀：3招讓手腳升溫

又揪出6軍人當共諜　潛伏陸空軍「遇敵不戰」

又揪出6軍人當共諜　潛伏陸空軍「遇敵不戰」

偷拍妹妹洗澡還指侵　二審仍獲輕判5年

偷拍妹妹洗澡還指侵　二審仍獲輕判5年

即／掏空遠航35億　張綱維二審仍重判15年

即／掏空遠航35億　張綱維二審仍重判15年

關鍵字：

談判刺穿心臟二審

讀者迴響

熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面