批評財劃法一再修惡　卓榮泰：國會給錯藥逼中央硬吞

▲行政院長卓榮泰於立法院專案報告前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院上周三讀通過國民黨版本的《財政收支劃分法》部分條文修正案，讓立法院、行政院之間的朝野攻防持續加劇。行政院長卓榮泰今（18日）說，該修正沒辦法解除一直存在的水平分配、垂直劃分不公的問題，更無法解除在野黨所造成的公式計算的錯誤，「是國會把中央政府抽了血，也拿錯的藥要中央硬吞下去，才造成這種中央地方互相在財政上發生困難的現象」。他強調，協商未到根本絕望，他不會放棄協商，也不會輕言抵制，希望惡法修法馬上喊停

卓榮泰說，從113年520以來，由國民黨、民眾黨兩黨主導的國會，事實上對行政院一直是步步進逼、層層圍堵，要逼行政院接受違憲的法案跟預算案，也要逼行政院去執行違憲的、違法的法案跟預算案。同時用搶權、分錢的方式層層地圍堵，就是要弱化中央國庫、癱瘓中央政府，人民都看得非常清楚。

卓榮泰指出，最近的例子，上個禮拜在總質詢過程中答詢，會在這個禮拜正式討論出行政院版本的《財政收支劃分法》，而且今天下午也已經邀請地方的財政、主計人員，一起商談最後階段的中央、地方事權分配。他表態會在總質詢結束的前後，拜訪韓院長來談談《財劃法》未來的進度跟內容。

「但不料，上禮拜五，再用逕付二讀，不經討論火速通過的方式，突襲似地將國民黨黨版的《財政收支劃分法》予以通過。」卓榮泰直言，這個修正沒有辦法解除一直存在的水平分配不公、垂直劃分不公的問題，更無法解除在野黨自己所造成的公式計算的錯誤。

「也就是說這個火速通過的國民黨黨版沒有辦法解除目前的問題，反而造成更大的問題。」卓榮泰指出，過去的公式錯誤只是對離島產生了影響，現在這個國民黨黨版的《財政收支劃分法》，會對整個中央政府跟地方政府都造成實質的影響。

卓榮泰提到，115年度的中央政府總預算，現在還躺在立法院裡面，這個中央政府總預算裡面，3兆350億的歲出，已經舉債3000億，如果依照上週五通過的國民黨黨版《財劃法》，擴大了計畫型的補助給地方，中央政府必須再多舉債2600億，「換句話說，會達到5600億的舉債規模，這已經完全超出了、也違反了《公共債務法》第5條15%流量的管制」。

卓榮泰直言，如果硬逼中央政府編出這樣一個預算，那就是違法的政府，編出來的就是違法的預算，「我無法接受」。

卓榮泰指出，在這樣的情況下，若是要中央政府自行刪除原來的總預算裡面的相關預算，難道要刪國防預算嗎？難道刪科技預算嗎？或者是公共建設預算，或是社福預算，或是教育預算，或是治水預算？那麼未來國家安全受威脅，AI科技發展停滯，公共建設、地方建設停擺，社會福利縮水，教育文化制度的預算也受到影響，治水的預算也無法執行，是誰的責任？還是行政院的責任嗎？立法院有能力負起這個責任嗎？所以中央政府無法編列這樣一個違反法律的預算。

卓榮泰說，過去從民國101年開始，地方政府的財政是不好的，歲計賸餘都是負的，合計所有地方政府負了500多億，可是到了這1、2年，已經由負轉正，地方政府總計的歲計賸餘已經達到800多億，地方政府好轉，中央在今年跟明年也都分別的編列1兆100多億給地方進行統籌分配稅款，一般型補助以及計畫型補助的地方建設補助需要，中央持續在協助地方，地方財政狀況也在好轉，但是這一年當中卻用這種方式，要繼續的弱化整個中央的財政。

卓榮泰指出，中央已經在過去的例子當中，包括《原住民保留地禁伐補償條例》、包括一些在預算上可以修正的，都修正了，但這一次在《財政收支劃分法》這樣的修法無法接受。

「所以我要告訴國會，應該不要一意孤行，協商未到根本絕望，我不會放棄協商；但是未到最後關頭，我們也不會輕言的抵制。」卓榮泰呼籲，希望國會要能夠看清事實，以全民的福利，中央政府跟國家本來都沒有生病，是國會把中央政府抽了血，一直在弱化中央，也拿錯的藥要中央硬吞下去，所以今天才造成這種中央地方互相在財政上發生困難的現象。

卓榮泰說，希望最後還有機會，在後天行政院會提出院版的《財政收支劃分法》，預期有五大原則，會將國民生活品質更加的均衡，會讓垂直劃分更加的合理，也會讓水平的分配更加的公平，同時讓地方自治能夠更加的強化，把中央跟地方的夥伴關係更加的提升。

卓榮泰強調，唯有這樣的一個全面照顧中央、地方跟全民的《財政收支劃分法》，才是國家未來應走之道。希望國會不要一意孤行，把這個錯誤一修再修，一惡再惡的這種惡行的修法，能夠馬上的停止下來。