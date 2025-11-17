　
社會 社會焦點 保障人權

凌虐10少女逼賣淫拍片　桃園惡毒應召站獸行曝光

天道盟同心會分子杜聰安（左圖）開設應召站，除仲介外籍女子賣淫牟利，連未成年少女（右圖）也不放過。（翻攝畫面）

▲天道盟同心會分子杜聰安（左圖）開設應召站，除仲介外籍女子賣淫牟利，連未成年少女（右圖）也不放過。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

少女成禁臠！中壢警方日前破獲一個由天道盟同心會分子所開設的應召站，主嫌杜男不僅靠仲介外籍女子賣淫牟利，甚至連未成年少女也不放過，還想循創意私房模式，拍攝未成年少女的私密片上傳網路販售，但卻因少女不從而動用凌虐手段想逼其就範，最終因少女乘隙逃脫就醫，在醫生察覺有異、社工問出原委的情況下，被警方鎖定逮捕，一干人等也要為自己所犯下的兒少性剝削犯行，面對法律重罰。

轄區中壢警方當時接獲醫院通報後，馬上會同相關單位安置少女，也旋即成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，於日前兵分多路將杜男等十名應召集團成員一舉逮捕到案，依《兒童及兒少性剝削防制條例》《組織犯罪條例》等罪名，將相關犯嫌移送偵辦。

中壢警方此次行動，除了救出10名未成年少女外，同時也查獲11名逾期居留的泰籍賣淫女子（圖）。（翻攝畫面）

▲中壢警方此次行動，除了救出10名未成年少女外，同時也查獲11名逾期居留的泰籍賣淫女子（圖）。（翻攝畫面）

知情人士A先生向本刊透露，該應召集團以組織化模式經營，在機房內透過通訊軟體，進行網路廣告及媒介服務，收取的性交易費用及佣金，則視小姐身分而有所不同，台籍女子每次基本的性交易費用約3千元，集團會收取1千5百元當作抽成。外籍女子的價碼落在2千元左右，應召站則抽取30％的費用當佣金。

至於少女部分，A先生則指出，該集團雖還不至於明目張膽地把「未成年」三字當招牌，但其實只要看價格就知道，因為基本收費都是4、5千元起跳，且廣告上一定會強調「xx高中畢業生」「剛滿18」等字眼，給有此癖好的客人作為識別之用，交易費用則會跟接客的少女拆帳對分。

杜男媒介未成年少女賣淫的廣告上，還會放上消費過的客人評論。（翻攝畫面）

▲杜男媒介未成年少女賣淫的廣告上，還會放上消費過的客人評論。（翻攝畫面）

本刊調查，原來杜男等人在經營應召站生意之餘，竟把歪腦筋動到社群網路上，打算仿效「創意私房」將未成年少女的裸露性愛影片上傳牟利，因此看中顏值及身材條件較佳的小莉及另名少女進行遊說，但二人卻堅決不肯配合，導致杜男等人惱羞成怒，開始對其極盡凌虐之事，意圖藉此逼二女就範，最終是不堪長期受辱的少女，利用看守人員疏忽的空檔，從被囚禁處逃出求助後，才一舉揭發了由杜男所主持的無良應召站。

杜男等人以暴力脅迫方式，強逼未成年少女拍攝私密影片，如今落網也將面臨相當重的刑罰。（翻攝畫面）

▲杜男等人以暴力脅迫方式，強逼未成年少女拍攝私密影片，如今落網也將面臨相當重的刑罰。（翻攝畫面）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


