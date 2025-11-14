「輕判不用當兵公平嗎？」　新北檢求刑閃兵藝人2年8月被誇：敬佩

▲新北檢起訴的「閃兵二班」涉案藝人，左起陳柏霖、修杰楷、書偉、坤達。（圖／記者陸運陞、陳以昇攝）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署今（14日）依《妨害兵役治罪條例》，起訴「閃兵二班」共5名藝人，各求刑2年8月，最高檢察署日前建議，閃兵刑責應從目前5年以下徒刑提高到7年以下，要求所屬檢察機關對重大閃兵案「從嚴從速偵辦」，今更公開肯定新北檢「劍及履及」，連續2波閃兵案共起訴40人次，「鼓舞民心士氣、令人敬佩！」

藝人王大陸於今年（2025年）2月間，被爆涉花錢找「閃兵集團」造假體檢結果逃避兵役，揭開歷年最受矚目的藝人閃兵案，新北檢指揮新北市警方發動3波搜索約談，今年6月間，起訴第1、2波被查獲的仲介與役男共28人，其中王大陸、陳零九、陳大天、威廉等10名涉案藝人，被稱為「閃兵一班」，新北地院審理中。

新北檢今起訴12人，包含上月（10月）21日第三波到案的陳柏霖、修杰楷與坤達等5名藝人，被稱為「閃兵二班」，且檢方本次罕見具體求處重刑，5名藝人各被求刑2年8月，另5名非藝人役男，各求刑1年到2年2月。

新北檢本案求刑舉動，明顯受最高檢先前要求檢察機關「從嚴從速偵辦」的影響。檢方認為，兵役制度是維繫社會安定、國家安全的基石，藝人享有媒體關注與名聲帶來的社會紅利，對青年世代具有相當影響力與示範作用，閃兵行為嚴重背離社會對公眾人物的期待與公民應盡任務。

▲閃兵案與所有妨害兵役案件歷年占比統計。（點圖可放大／最高檢察署提供）

更重要的是，多數被查獲的閃兵藝人，已年滿36歲、超過須補服兵役門檻，檢方認為「如果輕判就不用當兵，公平嗎？」、「如果還判緩刑，公平嗎？」因此求處重刑，包括前次已被起訴的閃兵集團仲介主嫌陳男，此次又被起訴，求刑6年。

最高檢在「閃兵二班」到案後，公開強烈建議將閃兵法定刑提高到7年以下徒刑，並函請各檢察機關偵辦此類情節重大的閃兵案，若認為有必要，應具體求刑，如個案判刑過輕，應依法上訴，速辦嚴罰，更是建立兵役制度最有利的法律宣導。

新北檢今起訴完全符合最高檢期待，最高檢也立刻發布新聞稿，不吝肯定新北檢搜索24天後迅速起訴求刑，「劍及履及、積極偵辦」，對於維護兵役制度公平性「具有重大貢獻」、「鼓舞民心士氣，令人敬佩！」

但最高檢統計資料顯示，廣義「逃兵」案中，以不正當手段變更體位逃避兵役的「閃兵」行為，2009年至2025年9月，共有2198人涉案，其中1670人起訴、528人緩起訴，不過只有2人判刑1年以上，其餘均判刑6月以下、得易科罰金，檢方此次下重手求刑，仍得通過法院審判考驗。