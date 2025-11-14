　
真人版「小丸子」長大變美女學霸　精通4國語言多益970分

▲▼真人版「小丸子」長大變美女學霸　精通4國語言多益970分。（圖／翻攝自森迫永依IG、X平台）

▲真人版「小丸子」長大變美女學霸，精通4國語言，曾受邀在NHK教育頻道教中文。（圖／翻攝自森迫永依IG、X平台）

記者柯沛辰／綜合報導

知名卡通《櫻桃小丸子》2006年被翻拍成日語真人版，主角由當年9歲的小童星森迫永依飾演。多年過去，森迫永依不僅搖身一變成為氣質美女學霸，精通4種語言，多益還考出970分高分，13日受邀上日本電視台節目《DayDay.》時更讓在場來賓驚呼連連。

森迫永依在節目上透露，她畢業於上智大學國際教養學部，目前精通英語、韓語、中文與日語4種語言，還曾受邀在NHK教育頻道中教中文。事實上，森迫早在高中時期就已考取英檢一級，多益TOEIC高達970分。

▲▼真人版「小丸子」長大變美女學霸　精通4國語言多益970分。（圖／翻攝自X）

▲森迫永依9歲時演出《櫻桃小丸子》真人版，給觀眾留下深刻印象。（圖／翻攝自推特）

▲▼真人版「小丸子」長大變美女學霸　精通4國語言多益970分。（圖／翻攝自森迫永依IG、X平台）

▲森迫精通4國語言，多益970分。（圖／翻攝自森迫永依IG、X平台，下同）

去年9月，森迫永依在Instagram貼出28歲照片，就已經讓不少粉絲紛紛直呼「太可愛了」、「自從你演出櫻桃小丸子後就很關注你」、「愈變愈漂亮了！」

過去森迫永依飾演第一代真人版小丸子時，年僅9歲，憑藉一雙真誠大眼睛和稚嫩臉蛋，再搭配招牌短髮、馬桶蓋瀏海，加上演技優秀，深受不少日本觀眾喜愛。如今森迫從童星搖身氣質美女，展現外語能力及聰慧氣質，也讓日本網友眼睛為之一亮。

▲▼真人版「小丸子」長大變美女學霸　精通4國語言多益970分。（圖／翻攝自森迫永依IG、X平台）

▼森迫永依曾客串演出電視劇《難破MG5》，火辣穿搭與小時候可愛模樣反差極大。

▲▼真人版「小丸子」長大變美女學霸　精通4國語言多益970分。（圖／翻攝自森迫永依IG、X平台）

 
真人版「小丸子」長大變美女學霸　精通4國語言多益970分

森迫永依

