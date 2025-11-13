體驗水鄉客庄之美　桃園休閒農業區再加兩處

▲龍潭區三坑水鄉休閒農業區屬近山客家庄。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局13日表示，該局積極推動劃定休閒農業區，正式獲農業部公告劃定「龍潭區三坑水鄉休閒農業區」面積約292公頃，「大溪區百吉休閒農業區」面積約198公頃，成為桃園市第11及第12個公告劃設的休閒農業區。

農業局長陳冠義表示，龍潭區三坑水鄉休閒農業區屬近山客家庄，位居台地地形，加上石門水庫、大漢溪環繞，是北台灣唯一依山靠水，極具特色的水鄉客庄休閒農業區。這裡以三坑稻米、三坑筊白筍、三林茶葉、石門活魚為區域特色農產品，結合採筍體驗、在地小農市集、風味餐等活動，推廣在地農產並帶動觀光。

▲大溪區百吉休閒農業區。（圖／農業局提供）

大溪區百吉休閒農業區，在湳仔溝、石門水庫、阿姆坪等水域環繞之下，發展出符合友善環境精神的綠色休閒農漁業，以無毒綠竹筍、友善金針、友善茶葉、水庫活魚、菇類、香草作物為區域特色農產品；區域保有純淨、自然、悠閒的農村環境與景觀，如：湳仔溝生態水岸、阿姆坪生態公園、水庫風情、六條歷史古道，同時也是北橫公路入口重要集散地與遊憩點，連結鄰近康莊休閒農業區、台七桃花源休閒農業區，以帶動台7線遊憩廊道發展。

陳冠義說，未來市府將持續輔導休區發展水鄉客庄的農業體驗及產業節慶活動，迎合桃園市推動休閒農業「一區一特色」，輔導永續旅遊相關認證、發展循環友善農業、辦理綠色低碳農業旅遊等，推動桃園市發展「永續農遊」之特色指標。